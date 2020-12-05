من الفائز.. خبيرة أبراج تتوقع نتيجة ماتش الأهلي وطلائع الجيش بنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، على موعد مع متابعة مباراة مهمة للغاية في الثامنة مساء اليوم، عندما يلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش على أرضية ملعب استاد برج العرب، في الدور النهائي من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وكشف الدكتورة عبير فؤاد مفاجأة حول توقعاتها للفائز في المبارة، إذ قالت إن فريق الكرة بالنادي الأهلي، هو الأقرب للفوز على طلائع الجيش في موقعة اليوم.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

بعض نجوم الأهلي

حسين الشحات لاعب خط وسط مهاجم.. 6 سبتمبر 1991 (العمر 29 سنة)

طاقته أقل ومن المهم أن ينظم جهوده وينتبه لأنه قد يكون عرضة للإصابة.

علي معلول ظهير أيسر.. 1 يناير 1990 (العمر 30 سنة)

لديه حسن تصرف وتخطيط جيد لحركته في الملعب.

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (العمر 31 سنة)

لديه حظ كبير ويقظة ذهنية ورد فعل سريع.

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (العمر 31 سنة)

يلعب بمنتهى الحماس والطاقة ويثبت وجوده جيدا ويبدو مسيطرا على الملعب.

مروان محسن مهاجم .. 26 فبراير 1989 (العمر 31 سنة)

يهاجم بمنتهى القوة وينظم جيدا جهوده وطاقته ويوظف جهوده في اتجاه سليم.

بعض نجوم طلائع الجيش

محمد بسام حارس مرمى.. 25 ديسمبر عام 1990.. 30 سنة

يحسن التصرف ويخطط جيدا لحركته على الملعب.

محمد ناصف ظهير أيسر.. 1 نوفمبر 1988.. 32 سنة

قد يعاني من عدم تركيز وتشوش، ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

إسلام محارب لاعب خط وسط مهاجم.. 1 يناير 1992.. 28 سنة

لديه حسن تصرف وتخطيط جيد لحركته في الملعب.

مهند لاشين لاعب خط وسط.. 1 يناير 1996.. 24 سنة

لديه حسن تصرف وتخطيط جيد لحركته في الملعب.

عمرو جمال.. 3 أغسطس 1991.. 29 سنة

سيكون مسيطرا بقوة على الملعب وسيكون نجم المباراة.