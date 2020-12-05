فساتين حمل سواريه من وحي النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - فترة الحمل تتراوح بين ٧ - ٩ أشهر ورغم أن البعض يشعر بأنها فترة قصيرة، ولكن بالنسبة للمرأة الحامل هي ليست قصيرة بالمرة، لذلك عليها إعداد خزانة ملابس جديدة تتناسب مع جسمها الجديد بعد الحمل، وأحياناً تحدث مناسبات خلال الحمل وعليها أن تختار فستان سواريه مناسباً للحمل.

واليوم من خلال إطلالات النجمات المختلفة سوف نحدد بعض النصائح لاختيار فستان سواريه من وحيهنّ.

اللون الأسود:

سيرين عبد النور

اختيار ألوان الفستان السواريه مهمة للغاية فمن المعروف أن الألوان الداكنة تجعل الجسم يبدو أنحف على عكس الألوان الفاتحة، لذلك إذا كنتِ تشعرين بأن وزنك زائد بشكل كبير في فترة الحمل وتحاولين إخفاءه إذاً عليكِ اختيار فساتين سواريه ذات ألوان داكنة، وعلى رأسها اللون الأسود الذي يناسب السهرات بوجه عام.

وهذا ما اعتمدته من قبل النجمة "بليك ليفلي" أثناء فترة حملها.

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اللون الأحمر:

سيرين عبد النور

أما اللون الأحمر فهو المرادف لكلمة الأنوثة وتغييرات الجسم أثناء الحمل تجعل بعض النساء يفقدن الثقة بالنفس، لذلك في مناسبة هامة عليهن اختيار هذا اللون ليشعرن من جديد بأنوثتهنّ، ولتطبيقِ النصيحة السابقة يمكنهن اعتماد الأحمر الداكن الذي يخفي بروز الجسم، وهذا ما قامت به "سيرين عبد النور"

الفساتين الواسعة:

كارمن سليمان

أما عن تفصيلة الفستان فيفضل الابتعاد عن التصميمات الضيقة التي تضغط على البطن وتشعر الحامل بعدم الراحة، اعتمدي تفصيلة الكلوش أسفل الصدر، فهي تفصيلة مريحة وفي نفس الوقت مميزة وجذابة، وهو خيار مناسب من بداية الحمل حتى الشهور الأخيرة.

هذا التصميم يشبه فستان "كارمن سليمان" وبلقيس فتحي" في فترة حملهما.

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الأوف شولدر:

أيضاً بعض فساتين الحمل السواريه تعتمد على صيحة الأوف شولدر، التي بوجه عام تعتبر صيحة رائجة في عالم الموضة، وبالنسبة للحوامل يعطيهن مظهراً مميزاً وأنثوياً، كما أنه مناسب مع تفصيلة الكلوش التي تحدثنا عنها في النقطة السابقة.

الفساتين القصيرة:

نانسي عجرم

وأخيراً من بعض الخيارات المناسبة في فترة الحمل لحضور مختلف المناسبات هي فساتين الحمل السواريه القصيرة، وخاصة للمرأة التي تريد اعتماد إطلالة شبابية، فهي تجعلك تبدين أصغر من عمرك رغم الحمل، وقد اعتمدت كلا من "نانسي عجرم" ، و"ميريام فارس" هذا الفستان.

وفي النهاية اختيار فساتين سواريه الحمل؛ تعتمد على أكثر من شيء منها مرحلة الحمل وشكل جسم الحامل، والمظهر الذي تبدو به، لذلك حددي هذه العناصر الثلاثة، وضعي النصائح السابقة في اعتبارك ثم اختاري إطلالتك.

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