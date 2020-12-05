موديلات فساتين سهرة سوداء موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تختار العديد من السياات اللون الاسود لاطللاتها نهاية العام .اذا لم تستقري بعد على موديل الفستان الذي سيرافقك في سهرة رأس السنة، ننصحك باللجوء إلى الخيار الآمن والمضمون المتمثل في الفستان الأسود والذي حضر بقوة على منصات عروض الأزياء الجاهزة، شاهدي أحدث موديلات شتاء 2021 واختاري ما يخفي عيوب جسمك.



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فساتين سهرة سوداء للقصيرات تزيدك طولًا



ZUHAIR MURAD



استعيني بفساتين السهرة بقصة حورية البحر Mermaid dresses لتزيد من طولك ويُفضل أن تكون بياقة V Neck كما في الموديل الموقع من ماركة دينيس باسو Dennis Basso، أيضًا الفستان الطويل المزين بشق على الجانب من مجموعة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد Zuhair Murad سيظهرك بقامة ممشوقة.











موديلات فساتين سهرة سوداء للقوام الكمثري

MONIQUE LHUILLIER





القوام على شكل الكمثرى يحتاج إلى فستان مصمم بتنورة واسعة أو منفوشة لتخفي الوركين الممتلئين، شاهدي الفستان المزدان بتطريز ملون حول الصدر والكمين من توقيع ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier كما سيناسبك الفستان المطرز منفوخ الكمين من مجموعة المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab.

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موديلات فساتين سهرة 2021 للنحيفات

RODARTE



اختاري فساتين السهرة السوداء المصممة بتنانير على هيئة طبقات مثل تصميم ماركة Rodarte لتكسبي قامتك مظهر أعرض، كما نرشح للنحيفات الفستان المنفوش المطرز بخيوط ذهبية من توقيع ماركيزا نوت Marchesa Notte.





فساتين سهرة موضة 2021 لقوام الساعة الرملية

HELLESSY





اذا كنتِ تتمتعين بقوام الساعة الرملية فأنتِ في حاجة إلى تصميم يبرز نحافة الخصر كما في الفستان منسدل الأكمام المعانق للجسم من توقيع باميلا رولاند Pamella Roland والفستان القصير المنفوش من مجموعة Hellessy.

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