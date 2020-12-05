نجوى كرم وسرّ إطلالاتها الأنيقة بالجمبسوت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - الجمبسوت زي عملي نجح المصممون في جعله يتألق، لتظهر فيه النجمات على السجادة الحمراء وفي المناسبات الرسمية فهو لم بعد ذلك الرداء الكاكي الذي نراه في ورشات العمل ولا من الدنيم فقط، بل تطوّر ليُصنع من الحرير والجرسيه والقطن واللاميه أو الغيبور حتى... تباهت النجمة نجوى كرم بارتدائه في مناسبات عديدة فكيف نسّقته وهل نجحت في كل إطلالاتها بالجمبسوت أم أنّ هناك إطلالات لم توفق قيها نجمتنا المحبوبة؟



للجمبسوت حكاية مع نجوى كرم.. فلنتعرف إليها عن كثب



في أكتوبر الماضي أطلت نجوى كرم بجمبسوت رمادي مربّع التقطيع من تصميم babylone ومزود بسحاب جانبي. وقد أعجبنا اختيارها لأنّ الحزام أضاف نحولاً الى خصرها وتميز الجمبسوت بساقين واسعتين لإضفاء مظهر شبابي. كما اعتنى كل من الخبيرين طوني صوايا ووسيم مغبغب بتسريحتها ومكياجها الرائعين. لقد ناسبتها تسريحة bob hair cut وأضاف المكياج الترابي جاذيبةً وتناقض مع برودة الزي الرمادي الذي ترتديه. ونشير الى ان اللوك من تنسيق خبيرالموضة سيدريك حداد.

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جمبسوت رمادي مربّع التقطيع من تصميم babylone



في الشهر نفسه أطلت نجوى كرم بجمبسوت أزرق بترولي من الحرير من ماركة Setre يتمتع بياقة واسعة ويتميز بأكمام المتوسطة الطول. وأقرنته بحزام جلدي عريض من ديور تناقض مع لون الزي بشكل جذاب لا يخدش النظر. وانتعلت صندلاً باللونين الأسود والذهبي للمصمم توم فورد. تُعتبر إطلالتها في قمة الأنوثة والرقي وهي من تنسيق سيدريك حداد والمكياج لوسيم مغبغب والتسريحة من صالون طوني صوايا.

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جمبسوت أزرق بترولي من الحرير من ماركة Setre





وفي أكتوبر الماضي أيضاً، لبّت النجمة غداء حميماً مع بعض الأصدقاء مرتدية جمبسوت كاكي اللون من متجر the clothing palette، وزينت خصرها بحزام جلدي من "بالمان" ونظارات أفياتور من "كارتييه". أحببنا هذا اللوك لأنه عصري ومناسب لكل الأعمار وقد نجحت النجمة في تجسيد تطلعات الفتيات الشابات بدليل تعليقات الإعجاب الكثيرة التي انهالت عليها.

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جمبسوت كاكي اللون من متجر the clothing palette





وفي يناير الماضي، أطلت نجوى كرم في مناسبة عائلية في مدينتها زحلة مرتدية جمبسوت أخضر زاهي من ماركة Saulei. تميز الزي بساقيه الواسعيتن وقماشه المنسدل براحة على القوام. حمل زيها توقيع خبير الأزياء سيدريك حداد.

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جمبسوت أخضر زاهي من ماركة Saulei





كما سجّلت النجمة الحسناء إطلالة مميزة بالجمبسوت الكحلي المخطط من ماركة Golden Goose خلال تواجدها في دبي للمشاركة في اوبريت صنّاع الأمل في فبراير الماضي. ونسقت مع الجمبسوت حقيبة مستطيلة صغيرة مزودة بسلسال ذهبي من كلوي وسترة جلدية حمراء لامعة من روكو باروكو. اعتبرنا هذا اللوك من أكثر إطلالاتها بهاء بالجمبسوت لأنها جمعت الطلة العملية بعنصر الإبهار المتمثل في السترة الرائعة الحمراء.

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جمبسوت الكحلي المخطط من ماركة Golden Goose





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