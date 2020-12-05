استوحي إطلالاتك بالحذاء الكلاسيكي الأسود من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تختار المرأة الأنيقة الحذاء الكلاسيكي الأسود دائما لاطلالاتها، لما يتمتع به من أناقة وأنوثة، وهو عبارة عن حذاء بتصميم مدبب من الأمام وبكعب عالي، وعادةً ما يتناسب مع إطلالات المساء، ويمكن تنسيقه مع مختلف ألوان الأزياء.

تعرفي على طرق تنسيق الحذاء الكلاسيكي الأسود بوحي من اكسسوارات النجمات لتتألقي بإطلالة جذابة مثلهن.



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سيرين عبد النور سيرين عبد النور

نسقت سيرين عبد النور الحذاء الكلاسيكي الأسود مع قميص أبيض بأكمام طويلة دون أكتاف وسروال جلد أسود.



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مايا دياب مايا دياب

في إطلالة مفعمة بالأنوثة، اعتمدت مايا دياب الحذاء الكلاسيكي الأسود مع فستان أسود قصير بحمّالات رفيعة.



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نانسي عجرم نانسي عجرم

خلال حفلها الغنائي عبر التيك توك، ظهرت نانسي عجرم بإطلالات عصرية، ونسقت السترات القصيرة الملونة مع السراويل باللون الأسود والحذاء الكلاسيكي الأسود.



ياسمين صبري ياسمين صبري

ظهرت ياسمين صبري بأكثر من إطلالة أنثوية تعتمد فيها الفساتين السوداء متوسطة الطول بتصاميم ضيقة مع الأحذية الكلاسيكية باللون الأسود.



كما ظهرت ياسمين صبري بفستان مخمل بتصميم البليزر وبشق أمامي طويل مع جذاء كلاسيكي أسود بالجلد اللامع.



وأعجتنا إطلالة ياسمين صبري بالتوب الأسود والسروال الجلد الأسود مع البليزر الأبيض والحذاء الكلاسيكي الأسود.



طالعي أجمل إطلالات النجمات بالحذاء الكلاسيكي الأسود لتلهمك بأفكار أنيقة وعصرية في مختلف المناسبات. تابعي المزيد:5 أحذية تنسقها النجمات مع الجينز السكيني

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