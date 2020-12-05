أجمل موديلات المناكير لحفل نهاية العام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - مع اقتراب حفل نهاية العام، تنطلق التحضيرات لهذه السهرة التي تنتظهرها كثيرات من النساء بفارغ الصبر، بدءاً من المكياج وتسريحة الشعر وصولاً الى الأظافر... حيث تطمح المرأة خلالها الى الظهور بطلة مميزة ولافتة.

ولمساعدتك في الحصول على إطلالة متكاملة في حفلة نهاية العام، رصدنا لك في هذا المقال، مجموعة من موديلات المناكير، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأظافر المزينة بالنجوم

الأظافر المزينة بالنجوم



سواء كنت سترتدين فستاناً أسود أو فضياً أو حتى أحمر، بإمكانك تجربة الأظافر المزينة بالنجوم والأحجار الصغيرة اللامعة، فهي تجمع الأناقة والبساطة في الوقت نفسه، وتناسب بشكل خاص الأظافر الطويلة كونها توفر مساحة أكبر. ضعي المناكير النيود الفاتح على أظافرك كقاعدة أساسية، من ثم قومي بتزيينها بملصقات النجوم الفضية والأحجار الصغيرة.

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المناكير الفرنسي باللون النيود والذهبي

المناكير الفرنسي باللون النيود والذهبي



إذا كنت ترغبين في اعتماد أحد موديلات الأظافر التي تتناسب مع ملابس وأكسسوارات ليلة نهاية العام مهما كان لونها، يشكل المناكير الفرنسي باللون النيود والذهبي أحد أفضل الخيارات. اعتمدي في البداية المناكير النيود كقاعدة لأظافرك، من ثم طبقي المناكير الذهبي اللامع على البعض من أظافرك بأسلوب المناكير الفرنسي.

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الأظافر الميتاليك المرصعة بالأحجار

الأظافر الميتاليك المرصعة بالأحجار



يشكل الفضي والأسود مزيجاً رائعاً على أظافرك، كما أنهما من أكثر ألوان المناكير استخداماً في حفل نهاية العام، لذلك بإمكانك اعتماد الأظافر الميتاليك اللامع باللون البرونزي، والمرصعة بأحجار الراين ذات الحجم المتوسط عند قاعدة الأظافر، علماً أنها تشكل خياراً رائعاً لصاحبات الأظافر اللوزية الطويلة.

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الأظافر الأومبريه الغليتر

الأظافر الأومبريه الغليتر



إذا كنت تطمحين الى مظهر أظافر يحاكي رقاقات الثلج في فصل الشتاء، وفي الوقت نفسه يجسد الطاقة الاحتفالية في ليلة رأس السنة الجديدة، فإن الأظافر الأومبريه الغليتر المتلألئة، باللونين النيود والذهبي الغليتر، ستكون من أجمل الخيارات، وهي مناسبة جداً للأظافر الطويلة ومتوسطة الطول.

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الأظافر الكونفيتي

الأظافر الكونفيتي



تعد الأظافر الكونفيتي أحد أفضل الخيارات لحفل نهاية العام، حيث توفر لأظافرك مظهراً احتفالياً مميزاً. اعتمدي المناكير الزهري اللامع كقاعدة أساسية لأظافرك، من ثم زينيها بالكونفيتي المعدنية بالألوان الأبيض والبرونزي والأسود... أو بإمكانك اختيار ألوان أخرى تتناغم مع الأزياء التي ترغبين في ارتدائها.

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