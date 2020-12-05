كتبت: ياسمين عمرو في السبت 5 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تُصبح البشرة أكثر خشونة مع فقدان المزيد من الترطيب، ويُسبب الجفاف المفرط عندما يخترق الطبقات العميقة من البشرة انكماش البشرة، فتصبح خشنة جداً ومتقشرة ومتشققة ومتهيجة أيضاً، مما تفقد قدرتها على القيام بوظيفتها بشكل صحيح، وتزداد مخاطر التلف الذي يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

وتُسبّب البشرة الخشنة الكثير من الإنزعاج في الغالب، ولكن تجاهلها يمكن أن يؤدي إلى ازدياد حدة الجفاف، وإذا لم يتم علاج البشرة، قد يتطور الجفاف عميقاً إلى داخل بشرة الوجه ويُسبب اضطراب شبكات الترطيب في الطبقات العميقة من البشرة، ويُقلل التدفّق الطبيعي للترطيب صعوداً باتجاه الطبقات العليا، مما ينتج عنه بشرة جافة جداً وخشنة، وغالباً ما تكون الحلول الفعّالة ممكنة، وترتكز على روتين العناية المناسب للبشرة الجافة.

فيما يأتي، يُقدم لك "الخليج 365.نت" أفضل الحلول والعلاجات للبشرة الخشنة، في السطور الآتية:

علاج البشرة الخشنة بالخطوات

علاج البشرة الخشنة بالطرق الصحيحة

إليك، طرق علاج البشرة الخشنة بالخطوات للحفاظ على صحتها ونضارتها:

ترطيب البشرة

يُساعد ترطيب البشرة في الحفاظ على صحتها وجمالها

يجب الحرص على ترطيب البشرة بشكل يومي في الصباح وفي المساء قبل الخلود الى النوم، مع أهمية إستعمال واقي الشمس قبل الخروج من المنزل والتعرض للهواء والشمس.



النظام الغذائي

يُساهم النظام الغذائي الصحي في مدّ البشرة بالفيتامينات اللازمة

تُعطي بعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي نتائج رائعة، كإدخال الخضراوات والحليب وبعض المكسرات وتناول السبانخ والبرتقال والبطيخ والعديد من المأكولات التي تحتوي على نسب ماء مرتفعة قد يساعد على مد البشرة بالرطوبة اللازمة التي تحتاجها.



تقشير البشرة أسبوعياً

إنَّ العناية بالبشرة يومياً شيء ضروري ولكن تقشيرها يجب أن يتم مرة في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة والسموم الأيضية والمواد الزيتية التي يمكن أن تسد المسام وتمنع تنفسها وتجديد الخلايا وتحفيز نموها، والحصول على بشرة أكثر نضارة.

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استخدام ماسكات وخلطات طبيعية

تطبيق الماسكات والخلطات الطبيعية للبشرة

إن استخدام الماسك مفيد جداً، فهو يزيد من ترطيب البشرة، لذا فهو ضروري خاصة للبشرة الجافة، حيث تخترق المياه الموجودة في الماسك البشرة وتتغلغل فيها لتنعيمها وزيادة مرونتها، وبالتالي الحفاظ على شبابها ونضارتها، ويُقلل من انتشار الخطوط الدقيقة، كما يُنعّم البشرة ويجعل ملمسها ألطف، ويُساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين، ويُقلل من الحاجة لوضع كريمات الأساس التجميلية، وتوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكنكِ استخدامها من أجل علاج البشرة الخشنة، وهي ما يأتي:



خلطة الشوفان والعسل

خلطة الشوفان والعسل لتنعيم البشرة الخشنة

طريقة التطبيق:

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الشوفان مع ملعقة كبيرة من العسل.

أضيفي إلى المكونات القليل من الماء.

طبّقي الخليط على وجهكِ وافركيه بحركات دائرية.

اتركي الخلطة على البشرة لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء لإزلة الخلطة.



خلطة الشاي الأخضر والعسل

علاج البشرة الخشنة بالطرق الصحيحة

طريقة التطبيق:

اخلطي ملعقة كبيرة دافئة من الشاي الاخضر، ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من العسل.

ضعي المزيج على بشرتكِ وقومي بالفرك لعدة دقائق.

أزيلي الماسك بمنشفة مبللة ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

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خلطة اللوز النيء وزيت الزيتون

يُساعد زيت اللوز في تنعيم البشرة ومنحها الصحة والإشراق

طريقة التطبيق:

اخلطي كوب من اللوز النيء المطحون مع 1/2 كوب من زيت اللوز أو زيت الزيتون وقطرات من زيوت عطرية مثل زيت الليمون أو اللافندر.

طبّقي المزيج على وجهكِ برفق لحوالي 20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد.



خلطة الافوكادو وزيت الزيتون

خلطة الأفوكادو وزيت الزيتون لبشرة نضرة وصحية

طريقة التطبيق:

قومي بهرس 1/2 ثمرة من الافوكادو وأضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون.

أضيفي إلى المكونات ملعقة من العسل.

طبّقي الخلطة على وجهكِ واتركيها لمدّة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.



خلطة زيت جوز الهند والليمون

طريقة التطبيق:

اخلطي 1/2 كوب من زيت جوز الهند، ملعقتان كبيرتان سكر وملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طبّقي المكونات على بشرتكِ وافركيها على وجهكِ بحركات دائرية بلطف لمدة من 2-3 دقائق حتى يجف.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد.

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