الامارات | مروة العقروبي مديراً لـ «بيت الحكمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مروة العقروبي مديراً لـ «بيت الحكمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، قراراً إدارياً بتعيين مروة عبيد العقروبي، مديراً لمشروع «بيت الحكمة» الذي تطوره «شروق»، ويقدم نموذجاً عن مكتبة المستقبل، التي تدمج بأسلوب مبتكر بين مفهومي المكتبة والملتقى الاجتماعي والثقافي، وتجمع بين مصادر المعرفة التقليدية والرقمية والذكية، وبين التفاعل والتعلم.

ويأتي قرار التعيين تجديداً للثقة بالمسيرة المهنيّة لمروة العقروبي، إذ تولت رئاسة مجلس إدارة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إحدى أبرز المؤسسات المعنية بتعزيز الاهتمام بثقافة الأطفال واليافعين وتشجيعهم على القراءة، وتحفيز اهتمام العاملين في صناعة كتاب الطفل على تطوير عملهم.

ويعكس القرار توجهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في دعم جهود المرأة القيادية، والاستثمار بطاقاتها، إذ تعد العقروبي واحدة من الشخصيات الأكثر حضوراً في عالم الثقافة والكتب في دولة الإمارات، ونجحت في تحقيق نجاحات ومنجزات ملموسة خلال ترأسها للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وإدارة مشروع الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019.

ويعد مشروع بيت الحكمة، الذي صممته شركة «فوستر وشركاؤه» البريطانية المتخصصة بالتنمية الحضرية والتصميم والاستدامة على المستوى العالمي الحضاري، الأول من نوعه في المنطقة، إذ يحتوي على مكتبة ضخمة ستضم 105 آلاف كتاب وأماكن مُعدة للقراءة في حدائق المبنى تحفز الزوار على مواصلة القراءة والتعلم، فضلاً عن توفير تطبيق إلكتروني يسهل التعرف إلى الخيارات المتنوعة من الكتب.

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