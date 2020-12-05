أجمل إطلالات النجمات في اليوم الثالث لمهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

على السجادة الحمراء لليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي، تنوعت إطلالات النجمات واتسمت بالرقي والجمال والبساطة، وتميزت بالفساتين القصيرة والطويلة، وأثارت الجدل بالجريئة والغريبة أحيانا.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أجمل إطلالات نجمات الفن في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي:

-نسرين طافش:

ارتدت فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

-كارول سماحة:

ارتدت "كارول" فستاناً طويلا، باللوني الأسود والسيلفر بدون أكمام وجاء الفستان مكشوفاً من منطقة البطن،ونسقت مع الإطلالة كلاتش من نفس لوني الفستان، واعتمدت تسريحه شعر ويفي، ومكياجاً هادئاً.

-أمينة خليل:

ارتدت بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الصدر والأكتاف، مع توب من نفس اللون، بأكمام مزودة بالفراء عند منطقة المعصم وفتحة صدر، ونسقت معها "كلاتش" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قوياً، مع تسريحة شعر "كعكة" مرتفعة وغرة منسدلة.

-ليلى علوي:

ارتدت "ليلي" بلوزة باللون الأسود من قماش الساتان، مع جيبة من نفس اللون وجاءت الجيبة شفافة من الأسفل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارت بسيطة مكونة من عقد وحلق سيلفر، مع حقيبة "كلاتش" سوداء صغيرة، وأعتمدت مكياجاً قوياً، وتركت شعرها منسدلاً.