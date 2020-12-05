أخطاء تقصر عمر الميكروويف.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - الميكروويف، أحد أهم الأجهزة التي تعتمد عليها ربة المنزل في المطبخ، ولأهمية هذا الجهاز، فإن عليها العناية به وتجنب الأخطاء التي قد تقصر عمره.

فيما يلي أخطاء تقصر عمره، حسب موقع "إم إس إن"، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

إهمال تنظيف الفرن

وفق ميكا كوجابلتو، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة LaptopUnboxed، يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للميكروويف 10 أعوام، ومن أبسط النصائح للحفاظ على الميكروويف، الحفاظ على نظافته.

فالطعام الذي يبقى على الجانبين يستمر في امتصاص الطاقة أثناء التسخين، وسيحتاج الفرن فترة أطول لتسخين الأطعمة مع مرور الوقت، الأمر الذيسيؤثر في النهاية عليه ويقصر عمره.

الطهي في الميكروويف

بعض الأطعمة مثل البطاطس، أو البيض، يمكن أن تزيد الضغط عند وضعها في الميكروويف، وعندما تنتفخ، ترسل موجة صدمة صغيرة ضارة، لذلك يجب تجنب طهي بيضة كاملة فيه لأن الماء في البيض يمكن أن يسخن ويتوسع.

غير مناسبة

لا يجب وضع مواد غير مناسبة وآمنة في الميكروويف مثل البلاستيك الذي يمكن أن يذوب ويؤثر على الوجبات لاحقاً، أو عبوة قد تحتوي على جزيئات صغيرة من المعدن.

معظم أبواب الميكروويف تحتوي على آليات دقيقة، ويمكن أن يؤدي إغلاق الباب بقوة إلى تلفه، ويؤثر على كفاءته في الاحتفاظ بالطاقة اللازمة للتسخين.

التشغيل على فراغ

قد يؤدي تشغيل الميكروويف فارغاً إلى تلفه، لأنه يمتص طاقته الخاصة.

احترام الوزن

وضع الأطباق الثقيلة والمواد المجمدة الكبيرة في الميكروويف، لطهيها يمكن أن يجهده، ما قد يؤدي إلى إتلاف القرص الدوار والمحرك.

وضع الإسفنج

تضع بعض ربات المنازل حيلة إسفنجة الجلي في الميكروويف لتنظيفها، ورغم أنها طريقة ناجعة للتنظيف، لكنها قد تؤدي إلى اتساخ الميكروويف بالسالمونيلا أوالمكورات العنقودية.