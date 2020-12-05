فيديو لـ رولا منصور يعرضها للانتقاد: لن تصبحي هيفاء وهبي

علاقات و مجتمع

تعرضت الإعلامية رولا منصور، شبيهة الفنانة هيفاء وهبي، لانتقادات لاذعة عقب نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهر المقطع، استعراض الإعلامية لملامحها، التي باتت نسخة من ملامح هيفاء وهبي، حتى إنها ظهرت بنفس الشامة.

وتلقت رولا انتقادات بسبب محاولاتها للتشبه بهيفاء وهبي، معلقين: "تقليدك لغيرك دلالة عن ضعف شخصيتك"، "إذا بتقولي ماعم تقلدي هيفا ليش حاطة شامة بقلم الكحلة"، و"لن تصبحي هيفا وهبي"، و"بقيتي مسخ كفاية بقى"، "مش معقول حتى عامله أنفها مثل أنف هيفا الجديد".

من هي رولا منصور شبيهة هيفاء وهبي؟

- سورية الأصل، وعملت عارضة أزياء.

- عملت في فترة سابقة بإحدى الإذاعات السورية، وتطمح للعمل التليفزيوني.

- مواليد برج الجوزاء.

- تضع مكياج مماثل لمكياج "هيفاء" كما تحاول التصوير بنفس أوضاعها.

- خلال استضافتها من قبل مع الإعلامية ريما كركي، صرحت بأنها سعيدة بالتشابه بينها وبين "وهبي" خاصة إنها تُحبها.

- أكدت من قبل إنها لم تُجرِ عمليات تجميل للوصول لهذا الشبه.

- تتعرض لهجوم عديد من مُحبي الفنانة اللبنانية، مُتهمين إياها بالاستنساخ.

- تفضل تربية القطط.

- تفضل نشر الآيات القرآنية والأدعية عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".