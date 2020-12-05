بالتزامن مع انتشاره.. 14 معلومة مهمة بشأن فيروس كورونا

صحة

بدأت مصر بالفعل الدخول في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحذرت وزارة الصحة المصرية من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية، مع توقعها ازدياد الأعداد إلى ما يزيد عن 300% من الأعداد الحالية.

لذا يجب الحرص على التباعد الاجتماعي، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتنظيف اليدين بالجل المعقم، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة متر على الأقل بين الأشخاص، وقدمت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني معلومات هامة حول فيروس كورونا.

معلومات "الصحة العالمية" عن فيروس كورونا

1 - لا يمكن للطقس البارد والثلوج قتل الفيروس التاجي.

2 - ينتقل الفيروس التاجي في المناطق ذات المناخ الحار والرطب.

3 - لا يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي عن طريق لدغات البعوض.

4 - لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة مثل الكلاب أو القطط تنقل كورونا.

5 - أخذ حمام ساخن لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا.

6 - مجففات الأيدي ليست فعالة في قتل الفيروس التاجي.

7 - يجب عدم استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية في التعقيم حيث تسبب تهيج الجلد.

8 - يمكن للماسحات الحرارية اكتشاف ما إذا كان الأشخاص يعانون من الحمى ولكن لا تكتشف ما إذا كان شخص ما مصابًا بكورونا.

9 - رش الكحول أو الكلور في جميع أنحاء جسمك لا يقتل الفيروسات التي دخلت جسمك بالفعل.

10 - اللقاحات ضد الالتهاب الرئوي، مثل لقاح المكورات الرئوية ولقاح المستدمية النزلية من النوع ب (Hib)، لا توفر الحماية ضد فيروسات التاجية.

11 - لا يوجد دليل على أن شطف الأنف بانتظام بمحلول ملحي يحمي الناس من الإصابة بالفيروس التاجي.

12 - الثوم صحي ولكن لا يوجد دليل على أن أكل الثوم يحمي الناس من فيروسات كورونا.

13 - المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات التاجية، المضادات الحيوية تعمل فقط ضد البكتيريا.

14 - حتى الآن، لا يوجد دواء محدد موصى به للوقاية من الفيروس التاجي أو علاجه.