مصطفى درويش يعلق على تشهير شاب بفتاة: التريندات جننت الناس

علاقات و مجتمع

علّق الفنان مصطفى درويش، الذي عرف بـ"أحمد أبو حجر" بسبب دوره الأخيرة في حكاية "ربع قيراط" من مسلسل "إلا أنا"، على واقعة تشهير شاب بفتاة تُدعى "سماح" ليلة عقد قرانها أمام عقارها، قائلًا: "كانت ماشية معايا 4 سنين وهبوظلها الجوازة".

وقال "درويش"، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "مش معنى إن العاق ده، طلع لايف دلوقتي يقول كنا بنهزر، وإن اهله مشتركين معاه في الموضوع إنه ما يتعاقبش، بالعكس، ده لازم يتعاقب عقاب مضاعف، عشان اللعب بمشاعر الناس مش لعبة".

وأضاف الفنان الشاب: "العقاب لازم علشان اللي هيقلدوه ويؤذوا بناتنا يبقوا عارفين إن الموضوع مش لعبة، يخرب بيت التريندات اللي جننت الناس".

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، والذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "معاك حق يا مصطفى برافو عليك"، و"الموضوع مستفز جدا ولازم يتحاسب"، و"برافو عليك يا مصطفى.. احترامي ليك زاد زيادة".

شاب يشهر بفتاة في يوم زفافها

يذكر أن مقطع فيديو تداول عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" رصد لحظة تشهير شاب يدعى مصطفى بخشة بفتاة، حيث ظهر أثناء خروجه من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع: "جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وفي مقطع فيديو آخر نشره الشاب مصطفى بخشة، تحدث من خلاله عن حقيقة الفيديو الذي انتشر بشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومطالبة الكثيرين بالقبض عليه ومحاسبته.

وقال "بخشة" في فيديو جديد نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يمزح مع أصدقائه وأنه لا توجد فتاة اسمها سماح من الأصل، "كنت بهزر".

وأضاف الشاب: "الفيديو اللي نزل ده فيديو هزار كوميدي وأنا معرفش أن الدنيا هتتقلب بجد وكل الناس اللي كانت معايا دي صحابي والمفروض أني بعمل فيديوهات من زمان، وكان نفسي أمثل والمفروض ده حتة من فيلم يعني أنا كنت عايز أعمل فيلم قصير بس محدش بيستنى عليا".

وهاجم مصطفى بخشة الشاب المعروف إعلاميًا بفيديو "سماح"، رواد السوشيال ميديا بسبب مطالبة البعض بالقبض عليه بعد الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو يشهر بفتاة بسبب زواجها من غيره.