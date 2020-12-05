معلومات عن بيلا وجيجي عقب زيارة محمد حديد لـ مصر

لايف ستايل

عقب ظهوره في حفل افتتاح الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، أول أمس، اتجه الملياردير الأمريكي الفلسطيني الأصل محمد حديد، لزيارة منطقة أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول.

ونشر "حديد"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور بمنطقة الأهرامات، وأرفق عليها تعليقًا: "يوم مصري حقيقي، وسط أصدقائي وعائلتي"، إذ تلقى عدد من التعليقات الترحيبية، أغلبها جاء في سياق: "أهلا بيك فى مصر، بس مش تجيب جيجى وبيلا معاك".

وللمياردير الأمريكي ذو الأصل الفلسطيني، ابنتان من أشهر وأغلى عارضات الأزياء هن، جيجي وبيلا.

جيجي حديد

اسمها الحقيق جيلينا نورا حديد، من مواليد 1995، وتبلغ من العمر 25 عامًا، حيث أنها الابنة الأولى للمياردير الفلسطيني من زوجته الثانية وعارضة الأزياء يولاندا حديد.

وتأتي جيجي حديد، في المرتبة الثانية من حيث عارضات الأزياء الأعلى أجرًا، عقب كيندال جينر شقيقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، مقابل حصولها على 29 مليون دولار وهو ما يقرب من 455 مليون جنيه مصري، إذ يمكن أن تتجاوز منافستها الأولى على اللقب في أي وقت.

منزل جيجي حديد

وفي يوليو الماضي، شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جزءا من عملها على بيتها، وتصميم ديكورات مستوحاة من الأصل العربي.

وكتبت في تعليقها على الصور: "قضيت العام الماضي في تصميم وتنظيم مشروع شغفي (بقعة الأحلام)، بالطبع كان كل شيء قد تم تجميعه مباشرةً قبل الحجر من خارج المدينة".

وأكملت: "أنا متحمسة للوقت الذي سأقضيه لأستمتع بجميع الزوايا الخاصة في بيتي التي تم إنشاؤها بمساعدة قليلة من بعض مصمميني المفضلين، الذي نفذوا أفكاري ولم يدعونني مجنونة".

وظهر في الصور الأقمشة الملونة المستوحاة من الثقافة العربية، بالإضافة إلى كف أرزق والمعروف بمنعه للحسد في الثقافة العربية أيضا.

ويبلغ عدد متابعي "جيجي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أكثر من 61 مليون متابع.

بيلا حديد

هي الشقيقة الصغرى لجيجي حديد، حيث تصغرها بعام واحد، وبدأت مشوارها في عروض الأزياء عام 2014، وفي خلال عام واحد أصبحت واحدة من أهم الوجوه للعلامات التجارية الكبرى، إذ يبلغ أجرها 25 مليون دولار.

وفي عام 2019، حصلت "بيلا" صاحبة الـ24 عاما، على لقب "أجمل امرأة في العالم" وهذا بحسب معيار "Golden Ratio" أو القاعدة الذهبية، التي تحدد المقاييس المثالية للجمال.

وحسبما ذكر "cnn"، حصلت بيلا على نسبة وصلت إلى 94%، وفق معايير نظرية القاعدة الذهبية التي ابتكرها اليونانيون القدماء، متفوقة على عديد من النجمات العالميات، أبرزهن شقيقتها جيجي حديد، وكاتي بيري، وبيونسيه وكارا ديليفين.

هجوم بيلا على تطبيق "إنستجرام"

وبحسب ما ذكرته "سبوتينك"، أن بيلا حديد انتقدت إدراة تطبيق "إنستجرام"، في شهر يوليو الماضي، بعد حذفها منشور لها عن والدها ذي الأصل الفلسطيني، وفخرها بالجنسية الفلسطينية.

ونشرت عارضة الأزياء بيلا حديد عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الذي يتابعه أكثر من 35 مليون مشترك، صورة لجواز السفر الأمريكي الخاص بوالدها محمد حديد، وأوضحت أن مسقط رأسه هو دولة فلسطين، وأرفقت المنشور بعبارة "فخور لأني فلسطيني".