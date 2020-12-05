أبرزهن ليلى علوي.. الأسود يسيطر على نجمات الفن في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

سيطر اللون الأسود على نجمات الفن، حيث حرص معظمهن على ارتداء فساتين باللون الأسود، خلال ظهورهن على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

- جميلة عوض:

ارتدت فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزودًا بأكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاءً بنفس اللون، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

- نسرين طافش:

ارتدت فستاناً قصيرا، باللون الأسود، مزينا من الأطراف بشرائط باللون الأبيض، وأزرار باللون النحاسي، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة، واختارت كلاتش وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

- كارول سماحة:

ارتدت "كارول" فستاناً طويلا، باللوني الأسود والسيلفر بدون أكمام وجاء الفستان مكشوفاً من منطقة البطن، ونسقت مع الإطلالة كلاتش من نفس لوني الفستان، واعتمدت تسريحه شعر ويفي، ومكياجاً هادئاً.

- بشرى:

ارتدت فستاناً طويلا، باللوني الأبيض والأسود، مزينا برسومات هندسية، بقصة الأميرات، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ماسية ناعمة، واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياج قوي بدرجات الألوان الترابية، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع أحمر شفاه لامع.

ريا أبي راشد:

ارتدت بلوزة باللون الأسود مصنوعة من قماش المخمل، مزودة بأكمام وفتحة صدر، ونسقت معها بنطلونًا أبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- بوسي:

ارتدت بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الصدر والأكتاف، مع توب من نفس اللون، بأكمام مزودة بالفراء عند منطقة المعصم وفتحة صدر، ونسقت معها "كلاتش" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قوياً، مع تسريحة شعر "كعكة" مرتفعة وغرة منسدلة.

- أمينة خليل:

ارتدت بدلة باللون الأسود مرصعة بالتطريزات من الصدر والأكتاف، مع توب من نفس اللون، بأكمام مزودة بالفراء عند منطقة المعصم وفتحة صدر، ونسقت معها "كلاتش" باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قوياً، مع تسريحة شعر "كعكة" مرتفعة وغرة منسدلة.

- ليلى علوي:

ارتدت "ليلي" بلوزة باللون الأسود من قماش الساتان، مع جيب من نفس اللون وجاء الجيب شفافًا من الأسفل، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة مكونة من عقد وحلق سيلفر، مع حقيبة "كلاتش" سوداء صغيرة، واعتمدت مكياجاً قوياً، وتركت شعرها منسدلاً.

- إيمان العاصي:

ارتدت جامبسوت باللون الأسود، مزودًا بأكمام، وتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الخصر، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعمًا، واختارت أن تترك شعرها منسدلًا.