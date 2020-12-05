سيد رجب بإطلالة "سيمي فورمال" في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهر الفنان سيد رجب علي السجادة الحمراء بإطلالة "سيمي فورمال" خلال حضوره فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

ارتدي "سيد" جاكت باللون الرصاصي الغامق، مع قميص باللون الحكلي الفاتح، وبلوفر باللون الأسود وبنطلون من الجينز.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

