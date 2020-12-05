أحمد مجدي بإطلالة كلاسيكية على ريد كاربت مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألق الفنان أحمد مجدي خلال حضوره فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

ارتدت بدلة باللون الأسود وأسفلها قميص باللون الأبيض، ونسق مع إطلالته ساعة يد.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.