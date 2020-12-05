دراسة: العمل بالقرب من الحيوانات الأليفة يؤثر على الصحة النفسية

صحة

في كثير من البلدان التي تفشي فيها فيروس كورونا، عاد نظام العمل من المنزل من جديد، وبعض البيوت يشيع فيها تربية الحيوانات الأليفة، ولكن هل هناك علاقة بين العمل من المنزل وتربية الحيوانات الأليفة؟.

أظهرت دراسة جديدة، أن العمل من المنزل بالقرب من الحيوانات الأليفة يؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية.

وأجريت الدراسة من قبل عالم النفس جو هيمينجز، على حوالي 700 شخص يملكون قططاً أليفة ويعملون من المنزل.

اتضح من خلال نتائج الدراسة أن 63% من المشاركين في الدراسة إن قططهم ساهمت في تخفيف الضغط النفسي عنهم أثناء العمل من المنزل، في حين قال 53% إنهم شعروا بعزلة أقل أثناء عملهم من المنزل بفضل وجود حيواناتهم الأليفة.

ونصح عالم النفس "جو" مالكي القطط الأليفة بتوفير مكان مناسب للقطة للجلوس أثناء العمل من المنزل، مثل صندوق من الورق المقوى أو سرير دافئ، والسماح لها بالوصول إلى أماكن مرتفعة مثل طاولة العمل، إضافة إلى توفير بعض الألعاب للسماح للقطة باللعب وإضفاء جو حيوي ومرح في المكان، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

يعتقد القائم على الدراسة، أن الحيوانات الأليفة أصبحت أكثر سعادة من أي وقت مضى بسبب العمل من المنزل، والتواجد لأوقات طويلة معها يعطي المزيد من الشعور بالاطمئنان.

وأشار "جو" إلى أن الراحة الناجمة عن وجود القطط الأليفة بالقرب منا أثناء العمل من المنزل، يقلل من مستويات الكورتيزول والأدرينالين في مجرى الدم، ويساعد على السيطرة على القلق، والشعور بالهدوء.