ليلى علوي ترتدي فستانا بـ"بطانة قصيرة" في القاهرة السينمائي (صور)

لايف ستايل

لفتت الفنانة ليلى علوي الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، المنعقد بدار الأوبرا المصرية.

وأطلت "علوي" بفستان أسود طويل، الذي تميز بأنه طويل ومزين بقماش شفاف يظهر البطانة القصيرة، مع اعتمادها على مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخصص المهرجان، أمس الخميس، لعرض فيلم "الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء اليوم بمسرح WE، حتى أتاح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.