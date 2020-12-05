الامارات | #النصف_الحلو.. L’Absolu Rouge Intimatte أحمر الشفاه غير اللامع الأكثر شاعرية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. L’Absolu Rouge Intimatte أحمر الشفاه غير اللامع الأكثر شاعرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 ديسمبر 2020

يُعدّ أحمر الشفاه L’Absolu Rouge من مستحضرات التجميل الأكثر تميزاً، وهو يشتهر بتشكيلة ألوانه، وقوامه المتنوّع، وعبوته الفاخرة للغاية.

في عام 2018، افتتح L’Absolu Rouge مرحلة جديدة في عالم ألوان الشفاه الفائقة الجرأة من خلال إطلاق Drama Matte: أحمر الشفاه غير اللامع الأكثر جرأة على الإطلاق.

واليوم، في عام 2020، يستعدّ أحمر الشفاه غير اللامع لترك بصمة مدوّية مع صياغة جديدة تماماً. أحمر شفاه شاعريّ مميّز، يغمر الشفاه بطبقة في منتهى الرقة بفضل قوامه الناعم الذي يُضفي لمسة جمالية غير متكلّفة. إنّه التجسيد المبتكر الأمثل لصيحة الإطلالة الجمالية الطبيعيّة.

بفضل هذا التنوّع، ستتمكّن أي امرأة من إيجاد أحمر الشفاه غير اللامع الذي يلائمها؛ إمّا Drama Matte بتأثيره الشبيه بالبودرة أو Intimatte بقوامه الفائق النعومة والرقة.

وتُدرك Lancôme جيداً أنّ النساء لا يتقبّلن أحمر شفاه غير لامع يُضفي تأثيراً مبالغاً فيه وشعوراً بالجفاف وعدم الراحة.

وبعد إحداث الدار تغييراً جذرياً في هذا المجال من خلال L’Absolu Rouge Drama Matte، نشهد اليوم بداية فصل جديد بفضل تركيبة L’Absolu Rouge Intimatte المُبتكرة بدورها.

عبوة جديدة مذهلة لتأثير غير لامع ناعم أخّاذ؛ يأتي أحمر الشفاه L’Absolu Rouge Intimatte داخل عبوة ذهبيّة فاخرة، تزيّنها وردة Lancôme الشهيرة.

ويتوافر أحمر الشفاه هذا بـ16 لون نيود مخبوزاً معزّزاً لجمال البشرة، وهو يغمر الشفاه بطبقة خالية من اللمعان فائقة الرقة والنعومة، حيث بات بإمكان أي امرأة أن تجد الخيار الأمثل لها.

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