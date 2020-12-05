الامارات | توقيف «محتال هوليوود» في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف «محتال هوليوود» في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات البريطانية رجلاً يُشتبه في أنه اختلس مئات آلاف الدولارات، من عاملين في مجال السينما، من خلال انتحاله شخصيات نساء نافذات في هوليوود. وتبيّن أن «ملكة الاحتيال في هوليوود» هي في الواقع رجل إندونيسي في الحادية والأربعين من العمر، يدعى هارغوبيند تاهيلراماني، يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات، وكان مطلوباً من الشرطة في العالم أجمع.

وتعتزم السلطات الأميركية أن تطلب من القضاء البريطاني أن يسلّمها المشتبه فيه، ومن بين النساء اللواتي انتحل تاهيلراماني شخصياتهن، كايثلن كيندي، مديرة شركة «لوكاس فيلم» المنتجة لسلسلة «حرب النجوم»، وإيمي باسكال الرئيسة السابقة لـ«سوني بيكتشرز»، وشيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة لاستوديوهات «باراماونت».

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