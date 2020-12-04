والدة هنا جودة عن تكريمها من اللجنة الأولمبية: فرحتنا كبيرة

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كرّمت اللجنة الأولمبية المصرية، معجزة تنس الطاولة في فريق النادي الأهلي، هنا جودة، كـ"طفرة" في الرياضة المصرية بالمنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين.

واعتادت الطفلة المعجزة حصد الميداليات والبطولات كانت آخرها فوزها بلقب الجمهورية لتنس الطاولة للدرجة الأولى على فرح عبد العزيز، البالغة من العمر 27 عامًا.

من جانبها أكدت والدة هنا جودة أثناء حديثها لـ "هُن"، "فرحتنا كانت كبيرة جًدا إنها تكون جزء من تكريم أبطال مصر".

"بطلة بروح طفلة".. هكذا وصفتها والدتها، وذلك عقب حصدها العديد من البطولات، كما حصلت على المركز التاسع في ترتيب السيدات.

تستمتع "هنا"، في أثناء لعب تنس الطاولة: "هي بتحب اللعبة، وبتلعب وهي مستمتعة، علشان كده بتكسب، والرياضة عمرها ما أثرت على مذاكرتها".

عن شعور "هنا" بعد التكريم، "هنا كانت مبسوطة جدا بالتكريم بتستعد دلوقتي لبطولة فرق مع النادي الاهلي وبطوله فردي سيدات آخر ديسمبر".

معلومات عن اللاعبة هنا جودة:

- ولدت في 12 ديسمبر عام 2007، وتبلغ من العمر 12 عامًا.

- لاعبة تنس طاولة في النادي الأهلي.

- عضو في الفريق الوطني المصري لتنس الطاولة.

- حصلت على الميدالية البرونزية، فرق تحت الـ15عامًا في تايلاند، والمقامة فى الفترة من 15 إلى 19 مايو.

- بدأت رياضة تنس الطاولة في الرابعة من عمرها.

- حصلت على أول ميدالية لها في بطولة الجزائر الدولية، ثم على بطولة العرب لتنس الطاولة، وهي في سن التاسعة.

- حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018.

- تحلم بالحصول على بطولة العالم، ومشاركتها في عدة بطولات إفريقية.

- اختارها الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، لتمثيل مصر وإفريقيا في معسكر الأمل العالمي، تحت سن الـ12 عامًا، وضمت فرقتها لاعبًا من كل من اليونان والمكسيك والمالديف.