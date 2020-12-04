8 معلومات عن المذيعة فرح علي.. تشارك في حملات دعم المرأة وتعرضت للتنمر بسبب صورة

علاقات و مجتمع

انضمت الإعلامية الشابة فرح علي، لقائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن طارق يحيي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قبل قليل عن إصابتها بالفيروس التاجي.

وتمنى "يحيى" عبر برنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك، ‏سرعة الشفاء للمذيعة الشابة وعودتها لتقديم برنامج "أخبارنا".‏

"هن" رصد أبرز المعلومات عن فرح علي عقب إصابتها بـ"كوفيد 19"، خلال الفقرات التالية:

1- إعلامية ومقدمة برامج رياضية، وعملت في العديد من القنوات، أبرزها: "أون أي" و"تايم أسبورت" و"إكسترا نيوز" و"الزمالك".

2- تخرجت في كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

3- عضو في حملة "أنتي الأهم"، التي تهدف لدعم المرأة المصرية والتوعية بحقوقها.

4- تزوجت في 2018، من السيناريست محمد عبدالمعطي، وأطلت في فرحها بفستان "أوف شولدرز" من توقيع مصمم الأزياء "سامو هجرس".

5- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حوالي 850 ألف شخص.

6- تعرضت للتنمر من بعض متابعيها على "إنستجرام"، في أكتوبر الماضي، بسبب صورتها التي ظهرت فيها بشفاه منتفخة، ما جعل البعض يعتقد بخضوعها لجراحة "فيلر".

7- احتفلت بعيد ميلادها الأخير، داخل أستديو قناة الزمالك، مرتدية تيشرت "القلعة البيضاء"، مُعلقة على صورتها بتلك الإطلالة على "إنستجرام": "من يوم ميلادي وأنا زملكاوي".

8- حضرت فرح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.