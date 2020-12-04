فيديو.. منى فاروق تتحدث عن والدها: "حاجات كتير مكانتش هتحصل لو لسه عايش"

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة منى فاروق عن والدها، في أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة الفيديوهات المسربة، في إحدى البرامج المذاعة على "يوتيوب".

وقالت "منى": "أنا من منطقة شعبية "السيدة زينب"، وفخورة إني طالعة من المنطقة دي"، مضيفة أن لديها شقيق واحد فقط.

وتابعت: "أبويا الله يرحمه كان قريب مني أوي، وكان ديمقراطي"، موضحة أن والدها توفى 18 مارس 2016".

وأردفت الفنانة الشابة: "الأب لو كان عايش، ممكن ميحصلش ليكي حاجات كتير أوي، الأب بيحميكي، الأب يعني أمان، ولما بيغيب يروح الأمان"، مستطردة: "لو كان موجود مكنتش هستحمل إنه يتكسر بعد حاجات معينة".

منى فاروق تعود من دبي

وكانت الفنانة منى فاروق عادت من دبي إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي".

وظهرت منى، وقتها في الصورة بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء، وتفاعل معها متابعوها بتعليقات داعمة لها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة ياسر جلال وصبري فواز وراندا البحيري.