كتب: هن - 10:04 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيك الجلاش، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل كيك الجلاش 1 ونصف كوب لبن نصف كوب زبادي 1 ملعقة كبيرة نشا نصف كوب سمنة 1 كوب سكر 2 ملعقة كبيرة كاكاو 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر 2 بيضة فانيليا شربات طريقة تحضير كيك الجلاش يسخن الفرن على درجة حرارة 180. تجهز صينية مدهونة بالسمنة. يقطع الجلاش إلى شرائح صغيرة. تخلط السمنة مع السكر والزبادي، ونقلب. يضاف البيض والفانيليا ونقلب. يضاف الحليب، البيكنج بودر، والكاكاو ونقلب. يضاف الجلاش ونقلب. تخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون. يصب الشربات على الوجه. للشربات تضاف 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو ونقلب على البارد. يعاد تسخين الشربات غلوة واحدة فقط.

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