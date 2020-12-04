مصممة أزياء عن فساتين حفل نقل المومياوات: لا تكون طويلة ولا بـ أكمام

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تستعد مصر لاستقبال الحدث العالمي الضخم، والذي يضم نقل المومياوات الملكية في موكب ملكي ضخم يليق بعظمة التاريخ المصري القديم يشهده العالم أجمع، حيث سيتم نقل 22 مومياء من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضهم الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية.

تفاصيل نقل المومياوات لمتحف الحضارة

ويعد نقل المومياوات الفرعونية، حدث عالمي فريد من نوعه، لم يحدث منذ أكثر من قرن، لذلك ستجرى عملية النقل من خلال سيارات مصممة بطراز مصري قديم، مع الخيول، وموسيقى عسكرية، يتواكب ذلك مع رفع الستار عن المسلة الفرعونية بميدان التحرير، بينما يتجه الموكب إلى كورنيش النيل، ويستقبلها في الفسطاط أوركسترا سيمفوني بقيادة المايسترو نادر عباسي.

22، هو عدد المومياوات منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتارى زوجة الملك أحمس.

ويصاحب الموكب، مجموعة من الفتيات اللواتي سيرتدن ملابس فرعونية، بتصميمات مميزة، تحمل الطابع المصري القديم، وتعبر عن مدة عراقة التاريخ المصري.

مصممة أزياء: لا يجب تشويه الزي المصري القديم

أما عن شكل تصميمات الملابس الفرعونية التي سترتديها الفتيات وسط الموكب، تقول خبيرة الأزياء، علا علي، خلال حديثها لـ"هن"، إنه لا يجب تغيير هيئة ملابس المرأة المصرية القديمة التي اعتاد العالم على رؤيتها على مر التاريخ.

وأضافت "علا": "الفساتين بتاعت المرأة المصرية القديمة زي ما تاريخنا وثقها في المعابد وغيرها، كانت مش طويلة لحد الأرض ولا بأكمام، فمينفعش نلعب ونغير في التصميمات، علشان منشوهش التاريخ، ولو في تعديلات هتتم تكون معقولة وحلوة".