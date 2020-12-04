هنا شيحة بجامبسوت أسود في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد
تصوير-محمود عبد الناصر
ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة ناعمة وأنيقة علي السجاة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة.
ارتدت "هنا" جامبسوت باللون الأسود وجاء الجامبسوت بأكمام طويلة مفتوحة، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وإسوار، واعتمدت تسريحة شعري "ويفي" وطلاء أظافر باللون الأحمر.
وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.
وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
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