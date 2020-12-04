هنا شيحة بجامبسوت أسود في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد

تصوير-محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة هنا شيحة بإطلالة ناعمة وأنيقة علي السجاة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة.

ارتدت "هنا" جامبسوت باللون الأسود وجاء الجامبسوت بأكمام طويلة مفتوحة، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات بسيطة مكونة من سلسلة وإسوار، واعتمدت تسريحة شعري "ويفي" وطلاء أظافر باللون الأحمر.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.