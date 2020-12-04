بسنت شوقي بإطلالة جريئة علي ريد كاربت مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد

تصوير - محمود عبد الناصر

اطلّت الفنانة بسنت شوقي علي السجاة الحمراء خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة جريئة خاطفة للأنظار.

ارتدت "بسنت" جامبسوت باللون الكحلي الغامق، من قماش الساتان وجاء الجامبسوت مفتوحاً من منطقة الصدر والأكتاف.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون السيلفر، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق طويل سيلفر وإسوار من نفس اللون،واعتمدت تسريحة شعر " ذيل الحصان" المرفوع.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.