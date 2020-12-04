جميلة عوض بإطلالة ساحرة في ثالث أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة جميلة عوض على الريد كاربت خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42.

وارتدت فستاناً قصيرا باللون الأسود، مزود بأكمام، وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وحذاء بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تسريحة الشعر الكلاسيكية.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

