كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تُعتبر الغرّة الجانبية العنوان الأبرز لصيحات الشعر هذا الموسم، سواء كنت من صاحبات الشعر الطويل أو متوسط الطول وحتى القصير، فالغرّة الجانبية قد تغير شكل وجهك، خصوصاً أنّها تتميز بتماشيها مع مختلف أشكال الوجه من طويلٍ ودائري وبيضاوي، مانحةً إياك ستايلاً عصرياً ومواكباً للموضة، ويُمكن قص الغرّة الجانبية بالأسلوب العريض أو الرفيع، وذلك بحسب نوع شعرك.

إذا كنت ترغبين في تغيير إطلالتك، تابعي مع "الخليج 365.نت" كيفية قص الغرّة الجانبية بالخطوات لتنعمي بإطلالة متجدّدة ومواكبة لأحدث صيحات الشعر.

طريقة قص الغرّة الجانبية بالخطوات طريقة قص الغرة الجانبية قسّمي شعرك بالكيفية المفضلة، ضعي إصبعك السبابة على الجزء مع بقاء المفصل الثاني لإصبعك على خط الشعر، على أن تكون مقدمة السبابة هي مكان بدء تمشيط شعرك.

ضعي المشط مكان إصبعك السبابة، قسمي خط قطري بعيدًا عن الجزء إلى أسفل خط الشعر وأبقيه مستقيمًا.

اجمعي شعرك المتبقي في ذيل حصان، يمكنك أيضًا رفعه بمشبك للخلف إذا كان قصيرًا وتأكدي من وجود الشعر الذي تقصيه فقط في الجزء الذي قسمتيه لقصه إلى غرة.

امسكي الجزء الأمامي من شعرك بين إصبعك الأوسط والسبابة، إستخدمي اليد غير المسيطرة وتأكدي من أن الشعر مستوٍ ومشدود جيدًا.

قصّي شعرك في الزاوية التي ترغبين أن يتدلى بها على وجهك، يمكنك إختيار زاويتك المُفضلة، لكن الزاوية الموصى بها هي أن تقصي الخصلة بخط موازي للخط الذي أنشأتيه عند تقسيم الغرة، وقصيه إما ما بين أعلى شفتيكِ (للحصول على غرة طويلة) ومقدمة أنفك (للحصول على غرة قصيرة) وحاولي قصه في قصّة واحدة أو أثنين.

احذري جعل الخصلة قصيرة جدًا، تحلِّي بالتحفظ أثناء قصها وحاولي قصها أقصر قليلًا من الأول ثم إعملي تدريجياً وصولاً للطول والزاوية المرغوبة أثناء الإستمرار في القص.

قصّي بشكل عمودي لأعلى عبر الجزء السفلي من الخصل الجديدة للحصول على إطلالة متدرجة، أبقي المقص مفتوحًا في أثناء القص وتحركي بشكل أفقي خلال الخصل لكن قصي بشكل عمودي.

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نصائح قبل قص الغرَّة: نصائح هامة قبل قص الشعر تأكّدي من أن شعرك جاف، يمكن أن يتمدد الشعر المبتل بنسبة تقارب 45% من طوله الأصلي، وبالتالي يكون شعرك أطول عندما يكون مبللًا، لذلك قد يتسبب قصك لشعرك وهو رطب في قصه أكثر من المطلوب.

لا تقصي المزيد من شعرك لمحاولة إصلاحه، إذا اقترفتِ خطئاً وقمتِ بقص الغرَّة بشكل قصير جداً، لا تستمري في القص لمحاولة إصلاحها، لكن اتركيها على حالتها تلك واتبعي حلاً آخر لتلافي الخطأ، مثل الإستعانة بمصفف الشعر المختص أو إرتداء خصل مُركبة.

قسّمي شعرك على الجانب الآخر إذا أصبحت الخصل الجانبية قصيرة جدًا، جزئي شعرك على الجانب الآخر ومشطي الخصل الطويلة على الخصل القصيرة لكي تصبح غير مرئية.

ارتدي إكسسوار شعر يُخفي الغرَّة، جربي وشاح الرأس أو رباط الرأس لتتمكني من تمشيط الغرَّة للخلف مع بقية شعرك وكذلك يمكنكِ إستخدام مشبك شعر لطويها إلى الجانب.

لا تقصّي غرَّتك قصيرة جداً من أول مرة، لأنه يمكنكِ دائماً قص المزيد حسب الحاجة، بينما لن يمكنك أبداً إعادة ما تم قصه وإستعادة شعرك الطويل.

استخدمي المقصات المُخصصة لقص الشعر، فلن تحصلي من إستخدام المقصات المنزلية العادية على التأثير المرغوب.

شاهدي الفيديوهات التعليمية وإطلعي على الدروس الخاصة بتنفيذ الإطلالة المرغوبة وادرسيها جيداً قبل القصّ. تابعي المزيد: أجمل قصات الشعر للوجه الدائري

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