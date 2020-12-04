كايلي جينير تعيد إحياء موضة الـ FRINGE هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - هي فساتين راقصة تتدلى منها خيوط برّاقة أو ملوّنة، ترتديها النساء عموماً لدى ذهابهن للرقص. وقد ارتبطت بزمن الكاوبوي في الماضي فرايناها تزيّن الجزمات القصيرة المصنوعة من الدنيم، وساهمت كايلي جينير برواجها مؤخراً، فكيف تمّ ذلك؟



كيف وصلت إلينا هذه الصيحة؟

balmain



برزت موضة الأزياء المصنوعة من الخيوط منذ العصور الحجرية وتطورت مع القرون حيث كان الأغنياء يصنعون ملابسهم الحريرية ويزينونها بالخيوط في العصور الماضية فيما تلتزم الطبقة العادية والفقيرة بالملابس المصنوعة من الكتان أو القطن أو القش حتى.



وفي عشرينات القرن الماضي اعتمدها النجوم في الأفلام وخلال آدائهم رقصة التشارلستون حيث تتهادى الخيوط المتدلية من الفساتين لتتراقص مع كل حركة تقوم بها المرأة. واليوم، عادت موضة أزياء fringe مع تشكيلة خريف وشتاء 2020-2021 وترسخت بقوة عندما أطلقت المليونيرة الأصغر والأثرى في العالم كايلي جينير مجموعة مساحيقها التجميلية المسماة the Grinch collection، ومن المعروف أنّ شخصية غرنش مرتبطة بموسم الأعياد في نهاية العام، وهو شخصية من عالم ديزني يتميز بوبره الطويل الأخضر. لقد ظهرت جنير في 20 نوفمبر الماضي بفستان تتدلى منه الخيوط الخضراء لتجسد الحملة التي انطلقت منذ عيد هالوين لتستمر حتى نهاية العام، ولكن المفارقة كانت بأن مجموعة المكياج الكاملة نفذت من الأسواق وتهافتت الفتيات لشراء الثوب او تصميم مشابه له، فحلّقت صيحة الـ fringe وتم بيع العديد من القطع التابعة لهذه الصيحة.

https://www.instagram.com/p/CHynR5eHLtr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CHynR5eHLtr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تابعي المزيد : إطلالات كايلي جينر على السجادة الحمراء في عيدها الـ 22



كيف نرتدي هذه الصيحة؟

Elisabetta Franchi



تحفل الماركات بقطع تتدلى منها الخيوط من تنانير وفساتين وكنزات صوفية محبوكة وشالات تقينا البرد القارس، إضافة الى الأكسسوارات كالحقائب والأحذية، فلنتعرف معاً على طريقة تنسيقها:



يمكنك ارتداء كنزة من الصوف تتدلى منها الخيوط عند الأكمام مع سروال من الدنيم وحذاء قصير بطابع كاوبوي تتدلى منه الخيوط. ولمزيد من الأكسسوار، أنصحك بتزيين عنقك بوشاح مزركش بالخيوط من Acne.

يمكنك ارتداء تنورة وقميص مع سترة ميتاليكية تتدلّى منها الخيوط البراقة، وتتمايل كلما تحركت يمنة أو يسرة.

يمكنك اختيار تايير من التويد الأبيض تتدلّى منه الخيوط ويتألّف من تنورة وسترة قصيرة ويتميز بلون أبيض أو باستيل. أنظري الى هذا الطقم من بالمان. ويمكن ان تنتعلي صندلاً براقاً مزداناً بحبال مرصعة بالشواروفسكي من Aquazzura

كما يمكنك اختيار فستان ميتاليكي قصير تتدلّى منه الخيوط إذا كنت ذاهبة إلى حفل راقص ولا باس في أن تختاري هذه الحقيبة الحمراء من Pinko.

وللراغبات في تزيين إطلالتهنً الكلاسيكية النهارية، لِم لا تجرّبن حمل حقيبة تتدلّى منها الخيوط كحقيبة Zadig & Voltaire البيج التي اخترناها لكنّ مع حذاء بكعب عريض من Gucci. ولا تنسين إكمال طلتكنّ بسترة حمراء من ماركة H&M.

تابعي المزيد : أزياء رياضية مريحة للشابات بأسلوب كايلي جينير