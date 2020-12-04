أفكار لتنسيق اللون الأبيض من وحي موديل روز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - حققت عارضة الأزياء السعودية موديل روز شهرة واسعة من خلال تألقها واهتمامها في عالم الموضة والجمال، حيث ثبتت نفسها كاسم لامع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بالملايين من المتابعين. وتتميز روز بإطلالات تجمع ما بين الأناقة والبساطة، فهي تمتلك ذوقًا مميزًا عندما يتعلق الأمر بانتقاء إطلالاتها. ولكثرة خياراتها للأزياء البيضاء، فقد جمعنا لكِ بعض تنسيقاتها؛ لتستوحي منها أفكارًا لإطلالتك.



الفساتين الكاجوال باللون الأبيض



اعتمدت موديل روز على خيارات الفساتين الناعمة باللون الأبيض لتمنحها إطلالة كاجوال يومية، ومنه أطلت بفستان أبيض طويل مصمم بدون أكمام للمسة جريئة في الصيف، وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بمطاط في الخصر مع قَصَّة رسمية في الجزء العلوي من التصميم، وأكملت مظهرها بنظارة بنية ضخمة مع تسريحة الويفي للشعر، كما تزينت في الخيار الثالث بفستان أبيض قصير ذي أكمام منفوخة وأزرار، وأكملته بحزام أبيض عريض وحذاء بوت طويل باللون الأبيض، لخيار مريح وعملي.

إطلالات رياضية بالبلوزات القصيرة من روز



اعتمدت روز خيارات البلوزات القصيرة باللون الأبيض في عدة تنسيقات رياضية، حيث اختارته مع بنطال طويل من القطن الأبيض وحذاء رياضي أبيض، ونسقته مع بنطال أبيض عصري ومعطف أسود من الجينز، وزينت هذه الإطلالة بقلادات ذهبية متعددة، فيما ظهرت ببلوزة بيضاء قصيرة وبنطال من القطن مع قميص بكاروهات اللونين الأزرق والأبيض لخيار يومي أنيق، وفي إطلالة شبابية ناعمة تجملت ببلوزة ومعطف باللون الأبيض مع بنطال أبيض مطبع بالأزرق والزهري، لخيار بسيط وأنيق.

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خيارات الفساتين البيضاء للحفلات



تضفي الفساتين البيضاء الكثير من الأناقة على من ترتديها في الحفلات المختلفة، لذا تأنقت روز بفستان أبيض قصير مصمم بقماش شفاف منقط بالأبيض وبأكمام منفوخة مع حزام محدِّد للخصر، وتزينت بمكياج زهري وتسريحة منسدلة للشعر الأشقر للمسة عصرية مناسبة للحفلات المختلفة، وفي إطلالة أخرى مناسبة للسهرة ظهرت بفستان أبيض ميدي مزين بريش أبيض في الصدر، وسرحت شعرها بالويفي القصير.

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