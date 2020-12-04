ما هي صيحات الجزمات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2020؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر الجزمة قطعة أساسية في خزانة كل سيدة، خاصة في الأجواء الشتوية الباردة، التي أصبح يفصلنا عنها أيام معدودة، وحتى تكوني بكامل أناقتكِ؛ لابدّ من اختيار أحدث صيحات الجزمات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2020.

موديلات الجزمات الرائجة لموسم خريف وشتاء 2020

جزمة من سيلين Celine

الجزمة ذات الكعب العريض: لا شكّ أن شكل الكعب هو أكثر ما يميّز صيحات الجزمات لموسم خريف وشتاء 2020، لذا برزت بقوة الجزمات ذات الكعب العريض، خاصة أنها مريحة وعملية، ولن ترهق القدمين مثل أحذية الكعب الرفيع.

أما الجزمات الملوّنة فهي جذابة للغاية؛ لأنها تمنح السيدة إطلالة حيوية وتألقاً، لِمَ لا تحرصين على كسر الروتين هذا الموسم وتبتعدين عن الألوان الروتينية وتختارين جزمة بلون ساطع كالأصفر، البرتقالي، البنفسجي، الوردي، وغيرها؟!

جزمة من لانفان Lanvin

أما موضة الجزمات الواسعة؛ فهي واحدة من صيحات الجزمات الأكثر انتشاراً خلال هذا الموسم، بالإضافة إلى الجزمة التي تصل إلى فوق الركبة، وفي حال وقع اختيار السيدة على هذا التصميم؛ عليها أن تعرف أنه من السهل جداً تنسيقه مع الملابس، خاصة الجينز، السراويل الضيقة، والمعاطف الطويلة.

لطالما اعتدنا على الجزمات ذات التصميم المستدير من الأمام، ولكن هذا الموسم تبرز بقوة صيحة الجزمات التي تتميز بشكلها المربّع من الأمام، والتي تعود إلى حقبة الخمسينيات، ولكن يجب مراعاة أنها لا تناسب كل الأذواق وصاحبات القامة القصيرة، ولتنسيقها؛ يجب اعتمادها مع تنورة أو فستان قصير لأنها تعكس أسلوباً جريئاً.

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أيام البرد

جزمة من ميو ميو miu miu

خلال أيام الشتاء والبرد والحرارة المتدنية، تبحث السيدة عن الجزمة التي تشعرها بالدفء، وما من شيء أجمل من حذاء الفرو، خاصة أن هذا التصميم يناسب كل الأذواق، ومن السهل جداً تنسيقه في الإطلالات اليومية، أو حتى مع الفساتين، في إطلالة عصرية.

على الرغم من أن جزمات الأربطة هي موضة في كل مواسم الشتاء، فقد عادت لتهيمن بشكل بارز على موسم هذا العام؛ لأنها عملية وتتلاءم مع أيام المطر، ومن السهل تنسيقها؛ أكان مع الفساتين أو حتى السراويل في الإطلالات النهارية والمسائية.

جزمة من ستيلا ماكارتني Stella McCartney

وأخيراً تعتبر جزمات نقشة الحيوانات صيحة رائجة بشكل قوي هذا الموسم؛ كونها ظهرت في عروض العديد من العلامات، وتنوّعت في استخدام جلود ونقوش الحيوانات، فظهرت نقوش الثعبان والفهد المنقط على الجزمة بشكل أنيق، كما لفتت الأنظار سيطرة نقوش جلد التمساح بشكل كبير على جزمات هذا الموسم. هذه النقشة تحتاج إلى ذوق رفيع في تنسيقها، وفي حال اختارت السيدة حذاءً بهذه النقشة؛ ننصحها باعتماده مع سراول باللون الأسود أو فستان من الجلد، بأسلوب عصري وحيوي.

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