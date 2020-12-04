كاريمان ونبيلة وسلوى أبو الجدايل: يكتبن سيرة النجاح بحروف من ذهب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 10:44 مساءً -

سلوى أبو الجدايل

حاصلة على شهادة البكالوريوس في المسرح من جامعة إيمرسون في مدينة بوسطن الأمريكية، بتخصّص التصميم والأداء والإخراج، والتصوير الفوتوغرافي لكل من السينما والمسرح، غير كتابة الشعر والنص السينمائي والمسرحي كذلك.

كانت لك تجربة المشاركة ضمن فريق الانتاج وتنفيذ الفعاليات الفنية في موسمي الرياض والدرعية، بالإضافة إلى دورك الإعلامي للنسخة الأولى لكأس السعودية للفروسية، كامرأة سعودية كيف تصفين هذه التجارب؟

دراستي عوالم المسرح المتنوعة كانت نظرية وعملية في آن. وعليه، لم تكن فعاليات موسمي الرياض والدرعية بغريبة عن تجاربي الدراسية، وحتى الشخصية في مدينتي بوسطن ونيويورك. لكنها كانت مرحلة أكثر تقدماً وانتقالية عن سابقتها. تعلمت منها الكثير من الدروس الحياتية في استحضار المرونة عند التعامل مع شخصيات متعددة بآراء مختلفة، والتنسيق فيما بينها. وهذا ما لمسته مع دوري الإعلامي لكأس السعودية للفروسية. فالأمور المستجدة ومهارة التصرف معها بدبلوماسية وذكاء قد أضافت لشخصيتي مزيداً من الثقة في استقبال الجديد بحكمة وهدوء.

إرث ساعات بياجيه من يد ليد ومن جيل إلى جيل بين الوالدة الإبنة

كيف تتناقل عائلتك إرث ساعات بياجيه من الوالدة التي تقتني ساعات بياجيه إليكن؟

فن الوقت والتوقيت هو الإرث الذي تهتم والدتي الكاتبة ثريا الشهري بنقله، فمن السهل اقتناء الممتلكات، ولكن من الصعب المحافظة عليها وعلى تاريخها وعدم التفريط بها مع الزمن، فمن عادة الإنسان حين يألف وجود الشيء بحياته، أن تتناقص قيمته المعنوية لديه. ولكن أمي عودتنا أن ما يميّز المجوهرات، وبخاصة ساعات بياجيه، هي الذكريات المصاحبة لها، والمشاعر التي تمسكت بها عقاربها وانعكست على ألماسها على مدار السنين. فإذا استغنت عنها والدتي، فكأنها تخلّت عن ذكرياتها. وهذا أبعد ما يكون عن شخصية الإنسان الوفيّ.

إلى أي حد تشبهك مجموعة Possession من دار بياجيه وكيف تعبّر عنك؟

هذه المجموعة تعتمد على التصميم الدائري. والأرض التي نعيش عليها هي كرة أرضية. فالدائرة تحمل معها أسرارها. وهذا الغموض بعينه هو أكثر ما يتوافق مع شخصيتي. فالأمور الواضحة التي لا تحتاج إلى مجهود لسبر أغوارها لا تستهويني ولا تستفزني. الدائرة تعني البداية والنهاية، وأن ما يصدر عنك من خير أو شر يعود إليك في رحلته الدائرية.

ما هي أحلامك الذهبية التي تتطلعين لتحقيقها؟

في مجال السينما، الفوز بجائزة الأوسكار والسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي. أما حلمي الإنساني الشخصي فيكمن في أن أستمر ببحثي الدائم عن المعلومة، والعلم الذي تحمله المعلومة بلا انقطاع.

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نبيلة أبو الجدايل

الشقيقات الثلاث سلوى ونبيلة وكاريمان أبو الجدايل

فنانة تشكيلية، وسفيرة العمل الإنساني بمركز الملك سلمان للإغاثة.

حصلت في عام ٢٠١٦م على بكالوريوس التصوير والفن الرقمي، من جامعة نورث إستيرن بمدينة بوسطن الأمريكية. كما درست فن السينما بجامعة هارفارد.

ما هي أشهر لوحاتك الفنية التي تعتزين بها وما حققته من أصداء؟

لوحة بعنوان "واسجد واقترب"، وتصوّر حال الكعبة المشرّفة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لحفظ سلامة المسلمين بسبب خطر تفشي فيروس كورونا. حيث يؤدي أحد عمال النظافة الصلاة في البيت الحرام منفرداً، وتحطّ بجواره حمامة مسالمة بطمأنينة وسكون. وقد حظيت هذه اللوحة - ولله الحمد - بانتشار واسع محلياً وعالمياً، حيث اعتبرت بمثابة اختزال للمرحلة الراهنة التاريخية. وأصبحت (تريند) في وسائل التواصل الاجتماعي في بلدان عدة.

ما هو القاسم المشترك بين الإبداع في عالم المجوهرات والإبداع في عالم الرسم؟

كلاهما فنّ وإن اختلفت التسميات. فصانع المجوهرات -أو ما اشتهر بلقب "الجوهرجي"- والرسام، كلاهما يرشفان من النبع ذاته وهو الخيال. وكلاهما يرفلان في المشاعر والتجارب الإنسانية. ومن الصعوبة بمكان نقل الفكرة من فضاء الخيال، إلى حيّز التنفيذ بشكل متفرّد وبحرفية ماهرة. ولكن كلّما ارتفع مؤشّر الإبهار والاحتراف، اقترب صاحبه من الإبداع.

هل ترسمين صورة معيّنة بريشتك لامرأة بياجيه... من تكون؟

امرأة بياجيه هي أنثى تعشق الرقيّ. امرأة حادّة بالتميّز والانفراد بنموذجها، فلا ترضى أن تقتني سوى قطعة لها قيمتها، وتحمل معها قصّتها. تجلس في المكان فيتعرف عليها الجد والحفيد، فهي الحاضنة للعراقة والمعاصرة. امرأة بياجيه إن رسمتها فهي ملامح أمي، وساعة أمي، وقلادة أمي.

ما هي أحلامك الذهبية، وطريق النجاح الذي ترشدين إليه كل امرأة طموحة؟

أن تقتني المتاحف العالمية أعمالي الفنية، للتأثير قبل الشهرة. يهمني بعد ١٠٠ عام من اليوم أن أكون حاضرة بفني وعملي وما تقوله لوحتي، فلا يطمس الزمان معالمها أو كلمتها. أما طريق النجاح فيكمن في النية الطيّبة والصادقة، مع برّ الأهل وعمل الخير.

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كاريمان أبو الجدايل

غلاف الخليج 365

أول عدّاءة أولمبية سعودية تشارك في سباق 100 متر في الألعاب الأولمبية عام 2016 ضمن دورة ألعاب ريودي جانيرو في البرازيل، وثاني عدّاءة سعودية في تاريخ المشاركات السعودية بالألعاب الأولمبية.

أول سعودية تحصل على ذهبية المركز الأول الخليجية في رياضة التجديف.

حاصلة على درجتي البكالوريس والماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة نورث ايسترن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعملت كمحاضرة في جامعة الفيصل قسم الهندسة المعمارية. تعمل حالياً كمستشارة في الأداء الرياضي العالي لمدينة نيوم وتستعد للتصفيات التأهيلية لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ في رياضة التجديف.

كيف تصفين وجود المرأة السعودية في المجال الرياضي وما حصلت عليه من تمكين ضمن رؤية السعودية 2030؟

لا يُذكر المجال الرياضي السعودي اليوم بمعزل عن وجود المرأة. سواء أكانت إدارية أو لاعبة رياضية. فالدعم والتشجيع، وحتى التمكين ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠ من المقوّمات المعمول بها فعلياً على أرض الواقع. أما الإنجازات ونتائج البطولات، فلا تتحققان في المجال الرياضي إلا بالصبر والمثابرة. فالتفوق الرياضي مقترن بالتدريب المستمر والجاد. وحينها يحمل المستقبل معه ثمار الجهود المبذولة من اللاعبين والمدربين والإداريين مجتمعين.



هل كان لدراسة الهندسة المعمارية تأثير على شخصيتك من حيث الميل للشغف والإبداع؟

نعم، فدراستي للهندسة المعمارية علمتني كيف أفكر بطريقة مختلفة عن التي اعتدت عليها، سواء أكان في تصميم مقعد، أو مخطّط مبنى شاهق. فالمبدأ واحد وهو التفكير المبدع في التعبير عن الذات وما تراه عينك. وحين تألف التفكير الابتكاري فستجد أنه ينسحب على مجالات حياتك كلّها، حيث يصبح جزءاً من شخصيتك. أما عن علاقة الشغف بالإبداع، ففي الحقيقة لا يسعني الجزم بأن كل ما أبدعت فيه كنت شغوفة به، ولكن الأكيد أنني حريصة على إتمام عملي الهندسي أو الرياضي بأعلى المعايير.

ماذا تعني لك المجوهرات بشكل عام وما هي القطعة المفضّلة بالنسبة إليك في مجموعة بياجيه الأخيرة؟

المجوهرات بالنسبة إلي تعني الإرث والعراقة، وهي تمسّ الوجدان وخاصة مع المرأة التي تحدّد ذكريات مناسباتها بقطع مجوهراتها. فليس هناك أجمل من امرأة تنظر إلى ساعة يدها وتتذكر من أهداها إياها، وتروي قصّة إهدائها بتفاصيلها. وقد عوّدتني أمي على إهدائي قطع من المجوهرات في مناسباتي المهمة. حتى ارتبطت المجوهرات في ذاكرتي العاطفية بالمفاجآت المفرحة. فإذا سألتني عن القطعة المفضلة بالنسبة إلي من مجموعة بياجيه فهي قلادة الشمس بالملاكايت Malachite sunlight pendant، فاللون الأخضر هو اختياري الأول في المجوهرات، سواء أكان حجر الزمرد أو الملاكايت أو الجاد.

ما هي أحلامك الذهبية التي تسعين لتحقيقها مستقبلاً على خارطة الرياضة السعودية والعالمية؟

أحمل في الحصول على أول ميدالية ذهبية للسعودية في الأولمبياد. حتى الآن حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي للتجديف بالكويت في شهر ديسمبر ٢٠١٩، ولكن الطموح المنتظر الأكبر في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١. أما في المجال الهندسي الإبداعي فكل مهندس معماري يحلم بالتصميم الذي يحلّق معه، ويكون بمثابة الذهب في الأولمبياد. وكما جاء عن المعماري نورمان فوستر: "إن لم تكن متفائلاً، فمن المستحيل أن تكون مهندساً معمارياً".

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"The jeweled dreams" الأحلام المذهبة مع piaget

يعكس إرث دار بياجيه مجموعة من القيم الغنية التي تطبع مسيرة الشقيقات سلوى ونبيلة وكاريمان ابو الجدايل اللواتي ينسجن بخطوط ذهبية عوالمهن الإبداعية وتبرع كل شخصية في مجالها لتضفي بريقا على حضورها يشبه وهج مجوهرات بياجيه والقها الممتد من الماضي إلى الحاضر الخليج 365 وبياجيه تأخذكم في رحلة احلام من الرياض مع الشقيقات الثلاثة اللواتي روينا لنا حكايات من ذهب.

تصوير: Abdullah Almusharraf

إدارة فنيّة: Athbah Al Maghlooth

تنسيق الإطلالات: Nora Alessa

الشعر: Reema Alsaad

مساعد: Abdulamajeed Alabdulwahed | Abdullah Alali

vEMIE: منزل ثريا الشهري

قلادة Possession

سوار مفتوح Possession

خاتم Possession

خاتم مفتوح Possession

ساعة Piaget Limelight Gala

خاتم مفتوح Possession





سوار مفتوح Possesion

خاتم Possession

خاتم مفتوح Possession

ساعة Piaget Limelight Gala

خاتم مفتوح Possession

سواران مفتوحان من Possession

خاتم Possession

خاتم مفتوحة من Possession

ساعة Piaget Limelight Gala

قلادة Sunlight

ساعة Piaget Limelight Gala

قلادة Sunlight

خاتم Sunlight

سواران مفتوحان من Possession

خاتم مفتوح من Possession

خاتم Possession

ساعة Piaget Limelight Gala

قلادة Sunlight

خاتم Sunlight

سواران مفتوحان من Possession

خاتم Possession

خاتم مفتوح من Possession

ساعة Piaget Limelight Gala

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