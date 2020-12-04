نيللي كريم وآسر ياسين يرقصان على أغنية "مليونير".. فيديو

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شارك الفنان آسر ياسين متابعيه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو أثناء الرقص على أغنية "مليونير".

وظهرت في الفيديو الفنانة نيللي كريم وهي ترقص مع الفنان آسر ياسين، وظهر الأخير بقصة شعر جديدة لشخصية "الشايب".

وخطف "آسر" الأنظار، عقب ظهوره الأول بافتتاح فاعليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتخلى الفنان عن الإطلالات الرسمية المعتادة، حيث ارتدى ملابس كاجوال، متألقا بسترة جلد سوداء، وبنطلون وتيشيرت بنفس اللون.

كما ظهر بـ "خوذة" حاملًا كروت الكوتشينة "الشايب"، الذي قام بتوزيعها على الحضور، ورفض الفنان التصوير بجانب زوجته بتلك الملابس رغم حضورها، الأمر الذي جعلها تتخلف للمرة الأولى عن مرافقته على السجادة الحمراء.

يذكر أن أغنية "مليونير" هي تتر مسلسل "بـ100 وش" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، وشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.