منى فاروق في أول ظهور إعلامي: أنا طيبة لدرجة العبط وأمي بتضربني لما أغلط (فيديو)

علاقات و مجتمع

تحدثت الفنانة منى فاروق عن حياتها الشخصية والعملية، في أول ظهور إعلامي لها منذ أزمة الفيديوهات المسربة، في إحدى البرامج المذاعة على "يوتيوب".

وظهرت "منى"، بفستان أزرق متوسط الطول، والذي تميز بأنه بأكمام قصيرة، ومزين بـ3 خطوط بيضاء حول منظقة الصدر، مع اختيارها تسريحة شعر مرفوعة ومكياج بسيط.

وقالت الفنانة الشابة: "أنا طيبة لدرجة العبط"، متابعة الحديث عن أسرتها بقولها: "أبويا الله يرحمه كان مربيني إني أحكيله كل حاجة.. هو توفى 18 مارس 2016".

وأضاف الفنانة، أنها كانت تفضل الحديث مع أبيها بدلا من والدتها عند وقوع مشكلة خلال فترة طفولتها، مردفة: "أمي نصي التاني بس ممكن تضربني وأنا صغيرة لما كنت أغلط، علشان كده كنت بروح لأبويا لإنه هيحل المشكلة على طول".

منى فاروق تعود من دبي

وكانت الفنانة منى فاروق عادت من دبي إلى مصر قبل أشهر قليلة، بعدما مرت بأزمة نفسية صعبة، ووجهت وقتها رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "من أبكى الناس قهرًا، أبكاه الله ذلا وقهرا"، مضيفة: "ربنا موجود وقادر على كل شيء.. يارب خير.. ادعولي".

وظهرت منى، وقتها في الصورة بمكياج بسيط وتسريحة شعر انسيابية، وأزياء سوداء، وتفاعل معها متابعوها بتعليقات داعمة لها: "ذل وقهر إيه؟.. طمنينا عليكي"، و"كله هيبقى حلو يا منى.. وهندعيلك"، و"خليكي قوية وانسي أي وجع".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى فاروق، مشاركتها في مسلسل "رحيم"، من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة، ومن بطولة ياسر جلال وصبري فواز وراندا البحيري.