كتب: هن - 08:08 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل برجر محشي جبنة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل. مقادير عمل برجر محشي جبنة نصف كيلو لحمة مفرومة بصلة بيضة خلطة البرجر ملح فلفل أسود الحشو جبنة رومي مبشورة موتزاريلا التقديم خس كابوتشا خبز كيزر حلقات بصل حلقات طماطم مايونيز كاتشاب طريقة عمل برجر محشي جبنة تخلط محتويات كيس التوابل مع القليل من ماء البصل. تضاف اللحمة والبيضة. تشكل على شكل أقراص برجر، وتحشى بالجبنة. تسوى على الجريل من الجانبين.

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