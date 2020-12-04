بعد توقعات زيادة إصابات كورونا.. طرق انتشار العدوى وفقا للصحة العالمية

صحة

من المتوقع بحسب وزارة الصحة انتشار فيروس كورونا في مصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى ازدياد الإصابات، وكذلك الوفيات بالتبعية، وأوضحت منظمة الصحة العالمية عددا من الطرق الشائعة لانتشار فيروس كورونا المسجد، يستعرضها التقرير التالي.

طرق انتشار فيروس كورونا

مدة بقاء الفيروس على الأسطح

تشير الدراسات إلى أن الفيروسات التاجية بما في ذلك فيروس COVID-19، تستمر على الأسطح لبضع ساعات أو حتى عدة أيام. قد يختلف في ظل ظروف مختلفة (مثل نوع السطح أو درجة الحرارة أو الرطوبة في البيئة).

إذا كنت تعتقد أن السطح قد يكون عليه الفيروس، فقم بتنظيفه بمطهر بسيط لقتل الفيروس وحماية نفسك والآخرين.

نظف يديك بجل يدوي مصنوع من الكحول أو اغسلهما بالماء والصابون، وتجنب لمس عينيك أو فمك أو أنفك.

هل يمكن التقاط كورونا من الآخرين المصابين به؟

يمكن أن ينتشر المرض من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة من الأنف أو الفم، تنتشر عندما يسعل الشخص المصاب بـ COVID-19.

هذه القطرات تهبط على الأشياء والأسطح حول المصاب.

يصاب أشخاص آخرون بـCOVID-19 عن طريق لمس هذه الأشياء أو الأسطح، ثم لمس عيونهم أو أنفهم أو فمهم.

يمكن للناس أيضا التقاط COVID-19، إذا استنشقوا قطرات من مصاب بالفيروس الذي يسعل أو يخرج قطرات، هذا هو السبب في أنه من المهم الابتعاد أكثر من متر واحد عن الشخص المريض.

هل ينتقل الفيروس عن طريق الهواء؟

تشير الدراسات حتى الآن، إلى أن الفيروس الذي يسبب COVID-19 ينتقل بشكل أساسي من خلال ملامسة قطرات الجهاز التنفسي بدلا من الهواء.

هل يمكن الإصابة بـCOVID-19 من شخص ليس لديه أعراض؟

الطريقة الرئيسية لانتشار المرض هي من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يطردها شخص يسعل.

خطر الإصابة بـ COVID-19 من شخص لا يعاني من أي أعراض على الإطلاق منخفض جدا.

ومع ذلك، يعاني العديد من المصابين بـ COVID-19 من أعراض خفيفة فقط في المراحل المبكرة من المرض. لذلك من الممكن التقاط COVID-19 من شخص لديه، مجرد سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.