"درة رائعة ومشكلة في فستان منة شلبي.. خبيرة موضة عن إطلالات نجمات مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _شيماء مرسي

تصوير_محمود عبد الناصر

حرصت النجمات على الظهور بإطلالات مميزة ومتنوعة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وفي التقرير التالي تعلق خبيرة الموضة ميمي رعد خلال لقائها في برنامج" Trending" على إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي:

_ ريم مصطفي:

ارتدت الفنانة ريم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي جامبسوت باللون الأسود، بأكمام طويلة، ومكشوف عند منطقة الخصر والصدر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، وترى خبيرة الموضة ميمي رعد إن إطلالة ريم عصرية، وتصفيفة شعرها والمكياج كانوا موفقين، وتعتبر من الإطلالات الرائعة ومناسبة جدا لجسمها.

_منى زكي:

طلت الفنانة منى بفستان باللون "النبيتي" مصنوع من قماش المخمل بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، علقت ميمي أن لون وقماش الفستان جيد، وقصة الفستان مناسبة جدا لجسمها، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمكياج كانوا في منتهي البساطة.

_ منة شلبي:

ظهرت الفنانة منة شلبي بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الكب، ويتميز بوجود الكشكات عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت "منة" مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وأسورة وخاتم، وتركت خصلات شعرها منسدلة، وذكرت خبيرة الموضة أنه بالرغم من وجود مشكلة في فستان الفنانة منة شلبي وهي وجود الكشاكش على أحدي الجانبين، إلا إن إطلالتها كانت موفقة.

_ إيمان العاصي:

ارتدت الفنانة إيمان فستان طويل باللون الاسود، بصيحة الكم الواحد، علقت ميمي أن فستانها عصري ومناسب لها، وتسريحة الشعر والمكياج رائعين.

_ أمينة خليل:

ظهرت الفنانة أمينة بفستان باللون الأحمر، مفتوح الصدر، بدون أكمام، ونسقت معه عقد سيلفر وحلق بنفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر "كعكة، أعجبت ميمي بإطلالة إيمان وقالت أنها تذكرنا بقصة فساتين الأربعينات والخمسينات، ولون الفستان كان موفق، بالإضافة إلى تسريحة الشعر.

_يسرا:

ارتدت الفنانة يسرا فستانا طويلا باللوني الكافية والأوف وايت، مزوداً بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها اسكارف باللون الذهبي، ذكرت ميمي أن الفستان كان جيد ومناسب لها، ولكن تسريحة الشعر لم تكن موفقة.

_ درة:

ارتدت الفنانة درة فستان باللون الأزرق بقصة الكب ومنفوش، أعجبت بلون الفستان وقالت أنه مناسب جدا لها، والظهور أيضا على الريد كاربت.

ريا أبي راشد:

ارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا أسودا مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي، وقالت رعد أن الفستان رائع، والمكياج مناسب جدا لها.

_ هنا الزاهد:

طلت الفنانة هنا الزاهد على الريد كاربيت بفستان طويل باييت لامع متعدد الألوان، ومزيناً بالتطريزات، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الخصر، وفتحة ساق كبيرة، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا، ذكرت ميمي أن فستانها عصري وشبابي وكلاسيكي، بالإضافة إلى المكياج وتصفيفة الشعر كانوا موفقين.

_ ياسمين صبري:

ظهرت ياسمين بفستان باللون الأسود، وتميّز الفستان بقصة الكب، وتزيّن بالتطريزات عند الصدر، وبالنقوشات من الأسفل. أما مكياجها فكان قويًا، فضلا عن أنها زيّنت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من خاتم وأسورة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا، لم تعجب ميمي بإطلالتها، وذكرت أن الفستان غير موفق، وتسريحة الشعر كانت غير موفقة أيضا.

_ نيلي كريم:

ارتدت نيلي فستاناً قصيرا باللون الأسود، بقصة الكم الواحد، ومزود بإكستنشن من الخلف، وقالت خبيرة الموضة أن الأقراط وتسريحة الشعر وقصة الفستان كانوا موفقين، ولكن البوت التي نسقته مع الإطلالة كان غير موفق.