ملكة الريد كاربت.. صاحبة الإطلالة الأجمل في ثاني أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

تنافست النجمات على الظهور بأجمل إطلالة على الريد كاربت خلال اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، التي انطفلت فعالياته أمس الأربعاء بدار الأوبرا المصرية.

العديد من النجمات استطعن خطف الأنظار، سواء بقصة فستان جريئة أو غريبة أو هادئة وغيرها من الإطلالات، لكن دوما ما توجد طلّة تخطف قلوب الجماهير ويلقبها نقاد الموضة بـ"ملكة السجادة الحمراء"، وتصبح صاحبة الإطلالة الساحرة، فيا تُرى من هي في افتتاح المهرجان؟

مصممة ومستشارة الأزياء زينب الشوربجي، ترى أن الإعلامية ريا أبي راشد تستحق هذا اللقب، إذ كانت إطلالتها في غاية الرقي واستطاعت بها أن تخطف الأنظار.

ارتدت ريا فستاناً طويلاً، بقصة ناعمة، مطرزًا بتطريز بسيط من الكريستال، بصيحة الكم الواحد التي تعد من أحدث صيحات الموضة ٢٠٢١، اختيار الإستايلست سيدريك حداد.

وتابعت زينب بالنسبة لاختيارها للمجوهرات والحقيبة الفضية كان موفقًا.

وأيضا اختيارها للمكياج وتسريحة الشعر الويفي المنسدل على أكتافها كانت موفقة للغاية.