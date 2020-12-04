- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
حضري لأسرتك على طاولة طعامك اليوم، شوربة المشروم، كطبق جانبي، بجانب وجبتك الأساسية.
وإليكِ الطريقة بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير شوربة المشروم
ربع كيلو مشروم
بصل
فص ثوم
زبدة
زيت زيتون
شوربة مرقة
كريمة
طريقة عمل شوربة مشروم
في طاسة على نار هادئة، شوحي البصل مع الزبدة ثم ضيفي الثوم مع المشروم حتى ينضج.
ضيفى المرقة و إتركيها حتى تغلي.
اضربي المكونات قليلًا، ثم ضيفي إليها في النهاية الكريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة المشروم في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.