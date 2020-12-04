طريقة عمل شوربة المشروم في المنزل

حضري لأسرتك على طاولة طعامك اليوم، شوربة المشروم، كطبق جانبي، بجانب وجبتك الأساسية.

وإليكِ الطريقة بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير شوربة المشروم

ربع كيلو مشروم

بصل

فص ثوم

زبدة

زيت زيتون

شوربة مرقة

كريمة

طريقة عمل شوربة مشروم

في طاسة على نار هادئة، شوحي البصل مع الزبدة ثم ضيفي الثوم مع المشروم حتى ينضج.

ضيفى المرقة و إتركيها حتى تغلي.

اضربي المكونات قليلًا، ثم ضيفي إليها في النهاية الكريمة.