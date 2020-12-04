مرصعة بالألماس.. سعر صادم لـ ساعة إلهام شاهين في "القاهرة السينمائي"

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تألقت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، مؤخرًا خلال ظهورها على السجادة الحمراء، بفاعليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت الفنانة بفستان باللون الأصفر الداكن، طويل من الشيفون، ومرصع بالفصوص الذهبية اللامعة، كما اعتمدت على الشعر القصير المموج، مع المكياج اللامع والصريح.

وأكملت الفنانة إطلالتها، بساعة مميزة Happy Sport، جاءت بتوقيع ماركة .chopard

الساعة مصنوعة من الذهب عيار 18، ومرصعة بـ 36 قطعة من الألماس، كما تميزت بعقاربها التي اشبه بالسيف، و7 ماسات عائمة، مع سوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

وتُقدر الساعة الكلاسيكية، بـ29800 دولار أمريكي أي مايعادل 466,966 جنيه مصري.

واستضافت الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة أمس، من برنامجها "معكم"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، كل من: الفنانة إلهام شاهين، والفنان أمير شاهين، والفنان أحمد مجدي، حيث تم الحديث عن بعض الأمور الشخصية، وفيلم "حظر تجول"، وسبب تغيب "شاهين" عن الدراما الفترة الماضية، ووجود فيلمها الجديد ضمن أفلام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وأهم الصعوبات التى قابلتها فى أحداث التصوير، بالإضافة إلى مشاعرها وطبيعة حياتها بعد زوج شقيقها الفنان أمير شاهين.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.