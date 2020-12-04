حنان مطاوع في أحدث جلسة تصوير: لا نفعل شيء عن طريق الصدفة

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها، خلال جلسة تصويرها الأخيرة.

ظهرت "حنان" مرتدية "جامب سوت" باللون الأسود، ويتوسطها حزام باللون الذهبي من منطقة الوسط، وتسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ.

وأرفقت الفنانة تعليقًا: "نحن لا نفعل أي شيء عن طريق الصدفة، ولا أي من الإنجازات جاءت عن طريق الصدفة، بل جاءت عن طريق العمل".

وخلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها "أماليا"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بنشر فيديو بأغنية لها احتفالا بعيد ميلادها.

وظهرت في الفيديو مع زوجها ممسكا ابنته معلقة:عيد ميلاد الأغلى من قلبى، ربنا يخليكى و يحفظك ليا ولبابا يا اغلى هدية ربنا رزقنا بيها، ربنا يسعد و يرزق كل الناس و يخليلى اهلى كلهم يا رب".

وانهالت تعليقات متابعيها أبرزها: "ياروحي جميلة أوي الأغنية ربنا يخليهالك وعقبال ما تشوفيها عروسة جميلة ومحترمة زيك كدا ياحببتي، حلوة أوي الأغنيه ربنا يارب يفرحك بيها دايما ويخليهالك ويطرح فيها البركة".

وكانت أعلنت الفنانة حنان مطاوع وضعها مولودتها الأولى، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

يذكر أن الفنانة هنأت، وسام المدني مخرج فيلم "خان تيولا"، من خلال حضور العرض الخاص للفيلم، مؤكدة أنه "يجمع بين الموهبة الشابة المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار".

وقالت في تصريحات صحفية، إن وسام المدني سيكون خلال فترة قصيرة من بين أكبر مخرجي السينما المصرية، وأنها منذ فترة طويلة لم تستمتع بعمل سينمائي مميز بهذا الشكل مثل فيلم "خان تيولا".

فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.