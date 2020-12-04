سمراء وأقل من 60 كيلو.. مواصفات فتيات حفل نقل المومياوات الملكية

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بدأ حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والمقرر إقامته لمدة ساعة ونصف.

وسيقف طلبة المدارس والجامعات رافعين أعلام مصر على طول طريق الموكب الذي ينتهي بحفل سيمفوني رئاسي، يحضرة عدد من ضيوف مصر من رؤساء ووزراء، بالإضافة إلى ظهور العديد من الفتيات اللاتي، يتزين بزي يشير للحضارة الفرعونية الأصيلة.

مواصفات فتيات حفل المومياوات اليوم

ومن جانبها، كشفت خبيرة الأزياء، وستايلست شيماء الحسيني، عن مواصفات فتيات حفل المومياوات، والمقرر ظهورهن كواجهة مُشرفة بهذا الحدث العظيم.

وأشارت "شيماء" إلى ضرورة تمتع الفتيات بالجسد والقوام الرشيق، كما تمتعن به المرأة الفرعونية قديمًا، قائلة:"طولها لازم يكون من 170 لـ 180 سم، أما بالنسبة لوزنها من 55 ومتزيدش عن 60 كيلو".

وعن ملامحهن، أكدت "شيماء" خلال حديثها لـ "هُن" على ضرورة أن تكون ملامحهن أشبه بملامح المرأة الفرعونية، قائلة: "تكون بشرتها خمري أو سمراء، ولازم شعر أسود، وعينيها غامقة اللون، وملامح وشها حاد".

مختتمة: "مينفعش تبقى ببشرة بيضاء وعيون وشعر ملونين".

موكب نقل المومياوات

ويتحرك الموكب الملكي للمومياوات من ميدان التحرير يتقدمه الموسيقى العسكرية حيث يتم رفع الستار عن المسلة الفرعونية لتتجه إلى كورنيش النيل، حيث نشاهد توحيد لون دهانات وجهات العمارات الواقعة في طريق السير بنقل المومياوات، بحيث يكون خروج الحدث أمام العالم بشكل راقٍ عالمي، يليق بتاريخ الحضارة المصرية القديمة، لتصل المومياوات إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية ويستقبلها اوركسترا سيمفوني، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وقال مصدر بوزارة السياحة لـ"الوطن"، إن نقل مومياوات الملوك سيضيف ميزة تنافسية له، ليستطيع أن ينافس المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه، والمتحف المصري بالتحرير بعد تطويره بما يليق بمكانته التاريخية.