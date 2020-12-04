كورونا اليوم: الرياضة تقاوم الفيروس.. وهذه حقيقة إصابتك بالشيخوخة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 12 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أطباء يقيمون خطر الشيخوخة المبكرة بسبب "كوفيد-19"

عبر أطباء روس في مقابلة مع صحيفة "آر بي كي" الروسية، عن رأيهم بشأن مخاطر الشيخوخة المبكرة التي قد تعقب الإصابة بالفيروس التاجي المستجد.

وتشير الدكتورة تاتيانا رومانينكو، مديرة مستوصف "طبيبك"، إلى أنه من السابق لأوانه القول قد تكون شيخوخة الجسم المبكرة، إحدى عواقب الإصابة بمرض "كوفيد-19، وتقول، "خلال نصف سنة لا يمكننا أن نشيخ أو نعود إلى شبابنا، لأن هذه فترة قصيرة جدا"، وفقا لروسيا اليوم.

الرياضة تقاوم الفيروس

قد تساعد الممارسة المنتظمة للرياضة في التحمل الأسهل للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لتقرير نشرته جمعية مدربي اللياقة البدنية الروسية، التي أجرت دراسة بعنوان "اللياقة البدنية لكورونا".

وأجرت الجمعية استطلاع رأي الذين يمارسون رياضات اللياقة البدنية في القاعات الرياضية الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

متى يجب تغيير الكمامة متعددة الاستخدام؟

كشف الخبراء العلامات التي تشير إلى أن الوقت قد حان لتغيير الكمامة الطبية القابلة لإعادة الاستخدام.

وتفيد صحيفة Huffington Post، أنه يجب تغييرها حال استهلاك الروابط المطاطية وإذا كان بها شقوق أو ثقوب أو خيوط و إذا بقيت عليها بقع بعد غسلها وفقا لروسيا اليوم.

ثلاثة منتجات لإيقاف فيروس كورونا

وجد العلماء أن المركبات الكيميائية الموجودة في العنب والشوكولاتة والشاي الأخضر يمكن أن تمنع كورونا، نُشرت دراسة ذات صلة في مجلة Frontiers in Plant Science.

وتجدر الإشارة إلى أن نقطة ضعف SARS-CoV-2 هي "البروتياز الرئيسي" Mpro - وهو إنزيم يشارك في آلية النسخ المتماثل. من المعروف أيضًا أن Mpro يتم تثبيطه من خلال التفاعلات مع العديد من المواد الكيميائية النباتية المعروفة بخصائصها القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدةـ وفقا لسبوتنيك.