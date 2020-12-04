زيت شجرة الشاي للهالات السوداء... إليكِ أقوى خلطة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - يحل زيت شجرة الشاي مشكلة الهالات السوداء التي تعاني منها النساء على نطاق واسع، إذ تسعى المرأة بشكلٍ مستمر للتخلّص من هذه الآفة الجمالية عبر إدخال خلطات طبيعية على برنامج العناية بالبشرة الخاص بها.

ولأن البشرة المحيطة بالعينين حسّاسة ورقيقة جداً فهي تحتاج إلى عناية مضاعفة، لذا ننصحكِ بزيت شجرة الشاي الذي يساعد على التخلص من الدوائر السوداء المحيطة بالعين للحصول على بشرة صحية وشابة.



ما هو زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو وكما يدل اسمه زيت مُستخرج من أوراق شجرة الشاي، ويكون مخففاً أو غير مخفف حيث يتراوح لون الزيت من الأصفر الباهت إلى الشفاف دون وجود لون، كما يحتوي على عدة مركبات تقتل البكتيريا والفيروسات والفطريات، ويعالج حالات الجلد البكتيرية والفطرية بفعالية كبيرة، كما أنّ له فوائد عديدة للبشرة بشكل عام، والدهنية منها بشكل خاص.

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فوائد زيت شجرة الشاي للبشرة



يحتوي زيت شجرة الشاي على العديد من المضادات الحيوية الطبيعية، ما يساعد في التخفيف من زيوت البشرة الدهنية المتراكمة.

يزيل الجراثيم والبكتيريا المتجمعة على البشرة، ما يُعزز الشفاء من حب الشباب.

يحمي زيت شجرة الشاي البشرة من أشعة الشمس ما يساعدج في الحد من ظهور البقع والكلَف الناتجة عند التعرض لأشعة الشمس لمدة طويلة.



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خلطة زيت شجرة الشاي للهالات السوداء

زيت شجرة الشاي



المكونات:

نقطتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة من هلام صبار الألوفيرا الطبيعي والطازج



الطريقة:

امزجي المكونات وضعي المزيج على مناطق الهالات السوداء.

كرّري الطريقة مرّتين في اليوم.

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أسباب الهالات السوداء

الهالات السوداء



العوامل الوراثية: تلعب الجينات الوراثية دوراً أساسيًا في ظهور الهالات السوداء من جيل إلى جيل.

التقدم في العمر: مع العمر تظهر الأوعية الدموية بشكل واضح في محيط العينين حيث البشرة رقيقة وحساسة جدًا.

سوء التغذية: يحتاج الجسم كميات محددة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، لذا فإنّ عدم اتباع نظام غذائي صحي يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت عينيكِ.

قلة النوم: عدم الحصول على فترات كافية من النوم من أهم الأسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين. احرصي على النوم لفترة لا تقل عن 8 ساعات من النوم المتواصل يوميًا.

عدم إزالة الماكياج: هذا واحد من أبرز مسببات الهالات السوداء لذا تأكدي جيدًا من إزالة الماكياج تمامًا قبل الذهاب للنوم.

التدخين والكافيين: يساعد التدخين والكافيين على ظهور الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد بشكل واضح ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء بشكل مستديم ، لذلك، ينصح بالإقلاع عن التدخين، وكذلك، تجنب مشروبات الكافيين.

عدم شرب الماء: إذا كنتِ لا تتناولي 8 أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب جسمك، فهناك احتمالات كبيرة لظهور الهالات السوداء تحت عينيك.

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