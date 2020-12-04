تسريحات للشعر الطويل بأسلوب ديما الأسدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:41 مساءً - تعد ديما الأسدي، الفاشينيستا والأنفلونسر العراقية، إحدى أكثر الشابات تأثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وهي أصبحت ملهمة العديد من الشابات ومصدر إلهام لكل فتاة تحب الموضة والجمال. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من تسريحات الشعر الطويل المريحة والأنيقة المناسبة لمختلف الأوقات، استوحيناها من إطلالات ديما الأسدي من حسابها في إنستقرام.



تسريحات شعر مرفوعة

تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية



إذا كنت من محبات تسريحات الشعر الطويل المرفوعة بأسلوب شبابي حيوي ومريح، بإمكانك أن تستوحي إطلالاتك من ديما الأسدي، التي تحرص دائماً على اعتماد تسريحات شعر أنيقة غير معقدة. فمثلاً، هي تميل كثيراً الى تسريحة ذيل الحصان بمختلف أشكالها، وهي من أجمل التسريحات وتناسب كثيراً صاحبات الشعر اللواتي يرغبن في تسريحة ناعمة ومريحة تدوم لساعات طويلة، من بينها تسريحة ذيل الحصان العالية المضفرة، تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، الكيرلي أو المستقيمة، بأشكال غرة متنوعة، وتسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة المشدودة أو المنسدلة على جانبي الوجه، إضافة الى تسريحة ذيل الحصان المرتفعة بالفقاعات أو الـBubble Ponytail. فضلاً عن ذلك، تعتمد ديما الأسدي تسريحة الكعكة العالية مع الغرة الجانبية، أو مع الفرق النصفي والخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، ناهيك عن تسريحة الكعكة المزدوجة التي تمنحها مظهراً طفولياً جذاباً.

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تسريحات شعر منسدلة

تسريحة الشعر المستقيم مع الفرق النصفي



تميل ديما الأسدي الى تسريحات الشعر المنسدلة بأسلوب ناعم، فهي من عاشقات تسريحة الشعر المستقيم، سواء مع الفرق الجانبي أو النصفي، وتسريحة الشعر المستقيم مع الغرة الجانبية المبللة، فهي تبرز جمال وحيوية شعرها الطويل واللامع. كذلك، تميل الى تسريحة الكيرلي بمختلف أشكالها، وخصوصاً الفوضوية التي تمنح شعرها حجماً أكبر وتجعله يبدو أكثر كثافة.

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تسريحات شعر نصف مرفوع

تسريحة الكيرلي نصف الموفوعة



تأخذ تسريحات الشعر نصف المرفوع حيزاً كبيراً من إطلالات ديما الأسدي، فهي تعتمدها في العديد من إطلالاتها، من أبرزها تسريحة الكيرلي ذات الخصلات الرفيعة مع الغرة المسحوبة الى الخلف على شكل كعكة، وتسريحة الشعر المالس نصف المرفوع مع الغرة المشدودة، إضافة الى تسريحة الضفائر الأمامية المسحوبة الى الخلف.

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