عصام الحضري برفقة والدته مرتدية زي غرفة العمليات: كن خادما لأمك

علاقات و مجتمع

نشر حارس مرمى المنتخب السابق، عصام الحضري، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جمعته بوالدته، وهي مرتدية ملابس غرفة العمليات.

وأرفق "الحضري" تعليقًا: "‏كن لأمك خادمًا وصديقًا، فهي أجمل نساء الدنيا، وأصدقهن حبًا لك، وأكثرهن خوفًا عليك، إن غضبت منك فهي تغضب لأجلك وليس للانتقام كالآخرين".

ومنذ أيام، كان وجه حارس مرمى المنتخب السابق، الدعوات بالشفاء لوالدته.

ونشر "الحضري" صورة لها، وأرفق تعليقًا: "حبيبتي يا أمي ألف سلامة عليكي، ربنا يحفظك ويبارك في صحتك وعمرك ويبعد عنك كل سوء يارب ويتم شفاءك على خير".

وخلال الشهر الماضي، احتفل، حارس مرمى المنتخب السابق، بعقد قران ابنته الكبرى "شاهندة"، حيث نشر عددا من صور عقد قرانها وسط أجواء عائلية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر الحضري، عددا من صور الحفل، وأرفق تعليقه: "بنتي حبيبتي وأول فرحتي شاهندة، ألف مبروك يا حبيبتي وربنا يكمل فرحتك وفرحتي بيكم بخير إنتي وعمر حبيبي وابني التاني، وعقبال الفرحة الكبيرة، كبرتي يا شوشو وكبرتيني".

وفي أغسطس الماضي، احتفل حارس مرمى المنتخب السابق، بحفل خطبة ابنته على شخص يدعى "عمر صلاح"، حيث تعرض حينها لموجة واسعة من الهجوم، من قِبل متابعيه بسبب ملابس ابنته، خلال حفل الخطبة، حيث ظهرت العروس، بإطلالة كاجوال، مرتدية هاف ستوميك بلون الكافيه، مكشوف البطن، "كب" دون أكمام، مع "جيب" بيضاء متوسطة الطول.

ونشر "الحضري"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة للعروسين، معلقًا: "حبيبتي شاهندة، أول فرحتي كبرت وبقت عروسة، ألف مبروك يا حبيبة بابا، ربنا يكمل فرحتك على خير يارب، مبروك عليك شاهنده يا عمر".

علاقة عصام الحضري بابنته شاهندة

وتجمع الحضري، بابنته "شاهندة" صاحبة الـ22 عاما، علاقة فريدة من نوعها، حيث يحرص دومًا على مشاركة صوره برفقتها في مناسبات ومواقف مختلفة.

وكانت أبرز تلك المشاركات خلال احتفاله بعيد ميلادها الـ 21، حيث شارك الحارس المخضرم مقطع فيديو يجمعهما سويًا، عبر "تويتر" معلقًا: "بنتي الكبيرة شاهندة النهاردة تمت 21 سنة.. كل الكلام اللي في الدنيا مش هيقدر يوصف مشاعري.. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلبي والعمر كله ليكي في سعادة وخير يا حبيبتي".

كما حرص الحضري على نشر صورهما معا بالتنزهات المختلفة، وحفلات الزفاف، والمناسبات الاجتماعية.