تداول صورة لـ سلمى الشيمي بعباءة وسبحة: الجمعة البيضاء

لايف ستايل

تداولت صفحة باسم سلمى الشيمي، صورة جديدة اليوم الجمعة، للفتاة الشهيرة، التي عُرفت إعلاميًا بصاحبة "فوتوسيشن سقارة".

وظهرت "سلمى" في الصورة المنشورة، والتي ضجت بمواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة محتشمة، مرتدية عباءة بيضاء فضفاضة، مع حجاب أبيض طويل، وهي تمسك سبحة، مُعلقة: "الجمعة البيضاء".

وتفاعل معها العديد من الرواد بين الساخر من الإطلالة التي جاءت عقب التحقيق معها، وبين مؤيدي تلك الإطلالة المحتشمة، حيث أبدى الكثير إعجابهم بها.

وكانت "سلمى" أحدثت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت في جلسة تصوير جريئة بإحدى المناطق الأثرية، بعدسة المصور الشاب حسام محمد، الذي شارك الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال جلسة التصوير، ظهرت سلمى الشيمي، مرتدية زيًا فرعونيًا جريئًا، إذ ارتدت فستان أبيض "أوف شولدر" قصير فوق الركبتين وملفوف حول الجسم، وتوسطه حزامًا منقوشًا بالنقوش الفرعونية ويتدلى من الأمام.

وأحدثت صور سلمى الشيمي، التي حققت انتشارا واسعا على "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر"، موجة من الغضب والجدل بين نشطاء السوشيال ميديا، إذ تم التقاطها خلسة خلال جلسة تصوير في منطقة سقارة الأثرية، وتعمدت الفتاة خلالها إظهار مفاتنها بشكل جرئ، وهو ما رآه البعض عدم احترام للمكان السياحي الهام.

وكانت أبرز التعليقات: "أول مرة أشوف فراعنة كيرفي"، "عاملة قلق في الهرم"، "ملكة الملكات"، "فخر الصناعة المصرية"، "جلسة التصوير مثيرة للجدل، واللبس غير لائق"، و"لازم يترفع عليكم قضية زي ما حصل مع بنات التيك توك".