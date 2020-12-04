"لو كسرت الأربعين".. أطعمة تحمي بشرتك من التجاعيد منها الجرجير

صحة

تبدأ علامات تقدم العمر في الظهور على الجلد خاصة بشرة الوجه في بداية الأربعينات، ولعل أبرز هذه العلامات التجاعيد وجفاف الجلد والبقع السمراء، نتيجة قلة الدهون ومادة الكولاچين، فضلًا عن كثرة التعرض لأشعة الشمس.

ومن جانبه، شارك الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنصائح عدة لتجنب تلك العلامات بعيدًا عن الأدوية والعمليات.

وجاءت نصائح "الناظر" على النحو التالي:

- الحرص علي تناول أغذية بعينها بصفة مستمرة ومنها الطماطم والموالح مثل البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها لاحتوائها علي فيتامين C، والذي يلعب دوراً مهماً في مقاومة التجاعيد والحفاظ على لون البشرة وحيويتها.

- تناول الجرجير والسبانخ لاحتوائها علي الحديد وعلى فيتامين E، والذي يتوافر أيضا في سمك السردين والماكريل والذي يحتوي أيضا على أوميجا 3، ما يساعد على احتفاظ الجلد رطبًا وحيويًا وبعيدا عن التجاعيد.

- تناول الجزر لاحتوائه على فيتامين A وهو واحد من أهم مضادات الأكسدة، والذي يحافظ أيضا على الجلد من العديد من الأمراض.

كان أشار "الناظر" إلى أن العديد من الأبحاث، توصلت إلى أن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم للجلد، وبالتالي وصول كل المعادن والفيتامينات اللازمة لحيويته وبقائه نضرًا ورطبًا.